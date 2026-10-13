Ben je al die saaie Marktplaats-auto's zat? Koop dan gewoon deze

In mijn lange zoektochten op Marktplaats ben ik van alles tegengekomen. Maar nu heb ik iets gevonden dat net zo gaaf als onhandig is. Deze terreinwagen is gigantisch, heeft 44 inch banden en volgens de verkoper is er maar één exemplaar van in Europa. Dat klinkt in ieder geval veelbelovend toch?

Niet voor mensen met hoogtevrees

Jullie hebben ongetwijfeld ooit wel eens van het merk Polaris gehoord. Zo niet, Polaris bouwt vooral offroad-voertuigen. Echter gaat het hier niet om zomaar een buggy ofzo. Het gaat hier namelijk om de Polaris RZR XP4 1000 High Lifter 44 Magnum. En als iets zo'n lange naam heeft, dan weet je dat het meestal wel indrukwekkend is. De wagen, dat officieel een SxS (Side-by-Side) vehicle is, komt uit 2019 en heeft pas 2.200 kilometer gelopen. Bijna nieuw zou je zeggen, maar je weet natuurlijk niet wat voor kilometers dat waren.

Zoals de naam al verklapt gaat het hier om een vierzitter. Dat is natuurlijk handig, want waarom zou je in je eentje door de bagger knallen, als je dat ook met vrienden kan doen?

Ergens onder de kap ligt een 999cc tweecilinder die goed is voor zo'n 110 pk. Via de automatische transmissie wordt dat vermogen naar de wielen gestuurd, waarbij je kunt kiezen voor twee- of vierwielaandrijving. Een standaard RZR XP 1000 haalt ongeveer 126 km/u. Wat deze doet is niet helemaal duidelijk want ja... Hij heeft 44-inch banden...

Naast die gigantische banden is de RZR uitgerust met een High Lifter 44 Magnum verhogings-kit, Walker Evans-vering, een snorkel, 24-inch velgen, een dak en een open uitlaat. Verder is het ding volgens de advertentie maar liefst 2,90 meter hoog, heeft die gewoon een Nederlands T3b-kenteken en is het volgens de verkoper de enige in Europa.

Geen goedkope hobby

Volgens de verkoper was de buggy nieuw 75.000 dollar, maar mag de Polaris nu voor 27.250 euro de deur uit. Dat is nog steeds een flinke smak geld voor een buggy die je af gaat raggen in de bossen.

Inruilen kan bovendien zo ongeveer met alles wat een motor heeft, drijft of een kentekenplaat heeft. Auto, boot, camper, Jeep, motor, quad of zelfs een F250. Doe eens gek.

Een voertuig als deze is natuurlijk allesbehalve ideaal, maar wees eerlijk. Gaaf is die wel. Helemaal als je misschien een vakantiehuis in de woestijn hebt ofzo.

Interesse? Linkje naar de advertentie vind je hier.

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