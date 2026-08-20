Ben je tussen de 30 en 40? Dan ben jij waarschijnlijk boos in het verkeer

De zomervakantie loopt voor veel Nederlanders nu wel een beetje op zijn einde. Dat betekent dat de caravan weer in de stalling staat, de inbox volloopt en je ’s ochtends ineens weer ontdekt waarom je drie weken geleden zo nodig naar Zuid-Frankrijk wilde. Want ja: de files komen terug. En als de files terugkomen, duurt het meestal niet lang voordat ook de middelvingers weer uit de zomerslaap ontwaken.

Dat is trouwens niet alleen een onderbuikgevoel van iedereen die weleens om half negen op de A2 heeft gereden. Uit onderzoek van OSW, uitgevoerd door PanelWizard onder 1.054 Nederlanders, blijkt dat verkeersfrustratie behoorlijk lekker ingebakken zit in ons dagelijkse ritueel. Wie had dat gedacht?

Iedereen heeft last van verkeersagressie. Toevallig

Maar liefst 75 procent van de Nederlanders zegt tijdens het autorijden weleens te maken te hebben gehad met gefrustreerd gedrag van andere weggebruikers. Onnodig toeteren, boze gebaren, geïrriteerd reageren: je kent het wel. Het mooie is alleen dat 54 procent vervolgens toegeeft zelf ook weleens uit frustratie te reageren.

Dus, driekwart van Nederland heeft last van verkeersagressie, terwijl ruim de helft er zelf af en toe ook gewoon vrolijk aan meedoet. Uiteraard is het verschil dat jouw gescheld volledig terecht was, terwijl die van de ander natuurlijk het gedrag van een totaal gestoorde idioot betreft.

En het blijft niet altijd bij een geïrriteerd getoeter omdat iemand bij groen licht niet binnen 0,3 seconde optrekt. 18 procent geeft toe door boosheid of frustratie weleens risicovoller te hebben gereden. Tegelijkertijd zegt 69 procent een andere weggebruiker dat ook weleens te hebben zien doen. Blijkbaar verandert een slechte invoegactie sommige Nederlanders dus spontaan in een coureur die dringend naar de volgende afrit moet.

Vooral dertigers kunnen er wat van

De grootste liefhebbers van verkeersagressie lijken Nederlanders tussen de 30 en 39 jaar te zijn. Van deze groep zegt 87 procent weleens de boosheid van een andere weggebruiker over zich heen te hebben gekregen. Maarrrr, de dertigers zijn bepaald niet alleen slachtoffer. 67 procent geeft namelijk toe zelf ook weleens frustratie te hebben geuit richting een andere weggebruiker. En 31 procent zegt door boosheid of frustratie zelfs weleens bewust gevaarlijker te hebben gereden.

Dat is eigenlijk best wel knap. Je bent dus oud genoeg om te weten dat bumperkleven nergens toe leidt, maar blijkbaar ook nog jong genoeg om toch te denken: nou, ik zal eens even laten zien dat ik hier wel écht haast heb.

Met de zomervakantie achter de rug zal het de komende weken alleen maar drukker worden op de Nederlandse wegen. En aangezien 46 procent zegt sneller geïrriteerd te raken wanneer het druk is, kunnen we de conclusie alvast voorzichtig trekken.

Welkom terug op kantoor. En probeer die middelvinger nog heel even in je broekzak te houden. Tenzij het terecht is, dan niet.

Succes!

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