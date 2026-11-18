Het is vroeger donker, de herfstbladeren vallen en het vriest af en toe aan de grond. Dit zijn de perfecte omstandigheden voor meer auto-ongelukken in Nederland. Ben je eigenlijk verzekerd als de weg glad is door bladeren, regen, vorst of sneeuw?

Dat er meer ongelukken plaatsvinden in deze herfstige omstandigheden blijkt wel uit een analyse van Autoverzekering.nl . Zij doken in de crashdata. En inderdaad: het merendeel van de ongelukken op de weg vindt plaats in de avond. Meer dan 1 op de 5 verkeersongevallen zijn ‘s avonds.

De combinatie van vroeg invallende duisternis, lagere temperaturen, regen, natte bladeren en de eerste nachtvorst maakt het asfalt op veel plekken verraderlijk glad. Tel daar wat onzekere automobilisten, felle koplampen en een vettige waas aan de binnenkant van de voorruit aan toe en voor je het weet glijdt iemand van de weg.

Ben ik verzekerd?

Veel Nederlanders kiezen voor en WA- of WA+-verzekering (beperkt casco) in de veronderstelling dat ze bij schade door herfst- en winterweer gedekt zijn. Bij een omgewaaide boom op je motorkap of een aanrijding met een overstekend hert klopt dat ook. Echter, zodra je zelf de macht over het stuur verliest op een glad wegdek en tegen een lantaarnpaal glijdt, krijg je bij een WA- of WA+-verzekering 0 euro vergoed voor de schade aan je eigen auto. De kosten voor de krom gereden vangrail of lantaarnpaal wordt wél via je WA-dekking vergoed. Da’s aan de ene kant prettig, maar van de andere kant val je hierdoor wel terug in je schadevrije jaren waardoor je een hogere maandpremie gaat betalen.

Ben je Allrisk (volledig casco) verzekerd? Dan wordt een eenzijdige slippartij op glad asfalt natuurlijk wel gedekt. Toch is dat geen reden tot feestvreugde. Naast je eigen risico kost een claim je hierbij ook een flinke stap terug op de bonus-malusladder, waardoor je premie hoger uitvalt. Check dus wat de kostenpost zou zijn als je de schade zelf zou betalen om de premie hetzelfde te houden.

Wat kun je doen om een crash op glad wegdek te voorkomen?

Er zijn een aantal zaken die je kunt doen als voorbereiding op de donkere avonden op gladde wegen. Check bijvoorbeeld eens je banden. Meet het bandenprofiel en wacht niet tot het wettelijke minimum van 1,6 millimeter voor het vervangen van je banden. Bij flinke regen en natte bladeren merk je onder de 3 tot 4 millimeter al dat je banden veel minder water kunnen afvoeren en sneller grip verliezen.

Wie in een jonge auto rijdt, moet zich ook aanpassen. Doorgaans kun je vertrouwen op de automatische verlichting. Nu kun je dat beter niet doen. In de vroege avondschemering of bij lichte regen denkt de lichtsensor van veel moderne auto's dat het nog licht genoeg is. Daardoor rijd je met alleen dagrijverlichting aan de voorkant en dus zonder brandende achterlichten. Zet dus eigenhandig de dimlichten aan.

Je kunt ook nog proberen te voorkomen dat je voorruit aanslaat. Met een simpele doek kun je de binnenruit al wat schoner maken. Laat ook zo min mogelijk vochtige voorwerpen in je auto liggen. Dat vocht hoopt zich op op de voorruit waardoor de raam sneller een grote witte waas wordt.

Foto ter illustratie: Ferrari 296 GTS gespot door tdvphotography