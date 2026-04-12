Ben jij een millennial? Dan hebben we een leuke trip voor je

WHet voorjaar is begonnen en dus krijgen we allemaal weer zin om leuke dingen te doen. Mocht jij een millennial zijn en even een paar dagen vrij hebben, dan weet Mercedes nog wel een manier om jou een leuk weekeinde in Zuid-Duitsland te bezorgen. Voor de autofanaat van een bepaalde periode, maar uiteraard is iedereen welkom.

Sowieso is als autofanaat een keer naar Stuttgart gaan niet af te raden, want zowel Mercedes als Porsche hebben de stad als thuisbasis. Beide musea van de merken zijn ook dik aan te raden. Die van Porsche is overigens leuker voor mensen die meermaals gaan, want die rouleren hun modellen erg veel en dus is er vaak afwisseling als je een jaartje of meer tussen elk bezoek laat. Die van Mercedes is groter en ben je langer bezig als je er voor het eerst komt, want Mercedes maakt er zeker geen geheim van dat het merk er vanaf het prille begin van de auto zoals we 'm kennen bij was. Dit jaar 140 jaar geleden, dus een bezoekje om die 140 jaar in kaart te brengen is sowieso geen afrader.

Het museum is dan ook een gigantisch gebouw en de looproute begint bovenaan. Vanaf daar ga je op een soort tijdreis op chronologische volgorde, waar Mercedes uiteraard apetrots alle innovaties en ontwikkelen door de jaren heen toont. Ook zijn er ruimtes die bedacht zijn voor andere zaken en tijdelijke exposities. Eentje daarvan is al even gaande (al een jaar), maar Mercedes licht 'm toch even opnieuw uit omdat de expositie stopt op 31 mei 2026.

Youngtimers

De expositie in het Mercedes-museum richt zich op de youngtimer, vandaar het linkje met de millennials. Het zijn namelijk de auto's die voor mensen geboren in de jaren '80 en '90 golden als de Mercedessen van hun kindertijd. Tijdsbesef is een raar iets, want het gaat om auto's die op zichzelf alweer 20 tot 30 jaar oud zijn. Ook al zijn het nu nog geen klassiekers, dan zal de klassiekerstatus voor sommige auto's niet lang op zich laten wachten.

Mercedes heeft ook hun best gedaan om attributen in dezelfde tijdsgeest te gebruiken om de boel aan te kleden. Felle kleuren voor de designs, paspoppen met kleding uit de tijd, retro-game-consoles: van alles en nog wat. Ook niet onbelangrijk: de auto's. Sommige in grote getallen verkocht, sommige erg zeldzaam. Op de lijst staan onder meer een SL (R129), R-Klasse (R251), CLS (C219), CL (C215), SLK (R170).

Een bijzonder viertal vind je ook, een SLR McLaren Roadster, 190E 2.5-16V Evolution II, E60 AMG (W210) en een E500 Limited (W124). Vier uiterst sportieve auto's met linkjes naar de DTM, Formule 1, de jaren dat AMG nog tuner en geen merk was en natuurlijk de samenwerking met Porsche. Het was die laatste die de 5.0 liter grote M119 V8 van Mercedes voorin de W124 wist te lepelen en ook de afbouw mocht doen.

Wie fan is van de Mercedes 500E/E500, vindt het getoonde exemplaar waarschijnlijk de reis naar Stuttgart waard op zichzelf. De E500 Limited is eentje van na de modelpflege (facelift), toen de naam veranderde van 500E naar E500 voor de nieuwe namenlogica. Grappig genoeg betekende dat ook dat de E van Einspritzung veranderde naar de E van E-Klasse. De E500 Limited was de laatste iteratie gebouwd in oplage van 500 stuks, te herkennen aan dezelfde velgen als de 190E Evolution II en witte pinkers in plaats van oranje. De E500 in kwestie is niet alleen de laatste iteratie van het model, het is de allerlaatste ooit gebouwd. Dit donkerblauwe exemplaar heeft nog geen 500 kilometer op de klok staan en een nieuwer model dan dit bestaat niet.

Parkeergarage

Mocht dat allemaal nog niet voldoende zijn, dan moet je ook de parkeergarage van het Mercedes museum nog even bezoeken. Daar staan nog een paar andere toppers, zoals de Mercedes C55 AMG, CL500 (C140) en ML500 (W163), alsook de 'zo-fout-dat-ie-weer-goed-is' Mercedes A160 Mika Häkkinen Edition. Tentoongesteld in een soort levensgrote Matchbox-doosjes.

Kortom: een tripje Zuid-Duitsland is zeker niet af te raden voor 31 mei, om nog even deze expositie in het Mercedes-museum mee te pakken. Als je tijd over hebt is doorrijden naar München ook niet af te raden om even bij BMW Welt langs te wippen en onderweg even stoppen in Neckarsulm of doorrijden naar Ingolstadt voor Audi maakt de trip helemaal af. Gewoon doen!