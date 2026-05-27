Bentley Continental GT 2003-2011 occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Bentley Continental GT 2003-2011.

Vandaag in ons occasionaankoopadvies een auto die ooit minimaal een kwart miljoen kostte en nu voor de prijs van een fatsoenlijke nieuwe middenklasser jouw oprit kan sieren: de Bentley Continental GT van de eerste generatie. Een auto die op papier alle redenen geeft om weg te lopen, maar in de praktijk de aandacht trekt waar je hem ook parkeert. Het beest dat Bentley redde, en dat tegenwoordig op Marktplaats lonkt naar avonturiers met een redelijk gevulde bankrekening en een goede band met hun monteur.

Lange tijd waren Bentley en Rolls-Royce onafscheidelijk. Ondanks het feit dat de merken eigenlijk apart van elkaar zijn begonnen, waren de twee sinds 1960 samen. Of beter gezegd, Bentley was eigendom van Rolls-Royce. Het verschil tussen de twee was erg klein. Bentley’s waren iets soberder en sportiever. In de jaren ’90 leidde het tot een formele echtscheiding. Volkswagen had Rolls-Royce en Bentley gekocht. Na veel getouwtrek was het toch BMW dat met Rolls-Royce ervandoor zou gaan. Dit resulteerde in een korte periode waarin er wel in Bentley werd geïnvesteerd, maar niet of nauwelijks in Rolls-Royce.

De Bentley Arnage kreeg zijn oude motor weer terug. Maar Volkswagen had zoveel grotere plannen. Men richtte zich namelijk op een klasse onder de Arnage. Dus boven de S-klasses en 7 Series, maar onder de Arnage. De auto werd gebouwd op het platform van de Volkswagen Phaeton, de briljante überlimo met het verkeerde logo op de neus. Het resultaat stond te schitteren op de Salon van Genève in 2003 in de vorm van de Bentley Continental GT.

De auto deelde zijn platform met de VW Phaeton, maar dan met de luxe en de aandrijflijn opgeschroefd tot Bentley-niveau. Het werd een commercieel succes en zorgde dat het merk zijn identiteit en zijn relevantie terugvond. Gepositioneerd onder Rolls-Royce en boven Mercedes en daar bleek plek in de markt voor.

De Bentley Continental GT moest refereren aan de Bentley van vlak na de Tweede Wereldoorlog. De heuplijn was zelfs bijna gelijk. De Continental GT was niet voorzien van de ouderwetse 6.75 V8, maar een veel modernere W12. Deze motor kenden we al van de Audi A8 en Volkswagen Phaeton. De 6.0-liter W12 met twee turbo’s met minimaal 560 pk oplopend tot 630 pk voor de Continental GT Supersports!

Een motor die qua opbouw bijzonder is: in feite twee kleine V6’s op één krukas onder een hoek van 72 graden, met cilinderbanken die zelf onder slechts 15 graden staan. Het resultaat is een ongewoon compact en zwaar twaalfcilinderblok. Een hel om de bougies te verwisselen (is dus duur). Je herkent hem aan zijn eindeloze koppel, een zacht onderhuids brommen en – als je niet oppast – een verschrikkelijk verbruik.

De Continental GT bleek een schot in de roos te zijn: de auto verkocht uitstekend. Uiteraard smaakte dat meer, waardoor Bentley begon met het uitbrengen van allerlei uitvoeringen. In 2005 kwam er een Mulliner Driving Specification, een iets sportievere variant, maar met dezelfde motor. De Continental Flying Spur was de vierdeurs sedan. In 2006 zag de Continental GTC het levenslicht, de vierzits cabriolet had een stoffen kap en dezelfde W12 motor. Het is een van de snelste cabrio’s: 314 met de kap dicht, 305 km/u met de kap open.

In 2007 wordt de gehele range in technisch opzicht aangepakt. Dankzij wijzigingen aan het onderstel weegt de auto iets minder, alhoewel die 35 kg winst niet zoveel uitmaakt op zo’n 2.250 kg. Een nieuwe toevoeging is de Continental Speed, die voorzien is van een 610 pk sterke V12. Topmodel is de Supersports, een soort GT3 RS-variant van de Continental. Deze heeft een sterkere motor (630 pk/800 Nm) en is ietsje lichter. Een Cabriolet volgde in 2010. Wij beperken ons in dit occasionaankoopadvies tot de Coupé, maar qua motorisering kun je ook voor die sedan en cabrio kijken naar dit aankoopadvies.

Een populaire luxe tweedeurs coupé. Nou ja populair voor zijn prijs en klasse dan he? Maar ook een prijzige. Is ie nu 23 jaar later eindelijke te betalen en wil je dat ook? We doken voor jullie in alle aandachtspunten die we konden vinden om aan te denken als je een Bentley Continental GT 2003-2011 wil aanschaffen.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Range Bentley Continental GT 2003-2011 wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. Loop voor de aanschaf even door de lijst met Bentley Continental GT 2003-2011 problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

De Bentley Continental GT is altijd een tweedeurs coupé. Er kwam in 2005 een vierdeurs Continental Flying Spur en in 2006 een vierzitscabriolet met de naam Continental GTC. Technisch eigenlijk dezelfde auto’s, maar wij richten ons vandaag op de coupé.

De carrosserie is in de basis gemaakt van staal, maar de portieren en de motorkap zijn van aluminium gemaakt. De bouwkwaliteit is op zich goed (Duitse invloed?) maar de lak is wel een aandachtspuntje. Zeker bij oudere exemplaren is dit een extra blik waard. Check de wielkuipen, de onderkant van de portieren en de dorpels. Het roestmonster is vaak op die plekken te vinden. Kijk of het al eens gerepareerd is en duim dan dat het door een specialist gebeurd is. Het is duur om zelf te laten doen.

De lichtmetalen wielen zijn minimaal 19 inch en vaak 20 inch. Stoeprandschade is altijd een aandachtspunt, maar als je het hebt over originele Bentley velgen is dat een extra belangrijk dingetje. Die zijn namelijk duurrrr. Vervangen of opknappen kost serieus geld en after-market velgen op je Bentley zijn not-done en gaat ten koste van het rijgedrag.

Als we naar het interieur kijken… Ja daar ben je toch even stil van. Hier doe je het allemaal voor natuurlijk. Maar als je bent bijgekomen van de weelde moet je het wel allemaal even nalopen natuurlijk. Is het leer intact, geen scheuren van gespen, knopen of bagage. Check de houtinleg, geen krassen of stukjes eruit. En heeeeeel belangrijk, kijk of de bediening van de stoelen werkt. Is een puntje van aandacht.

Als je overigens delen van je dashboard wil vervangen, chromen randjes, beschadigde schakelaars of knopjes… Dat kost serieus geld. De onderdelen zijn duur, maar het vervangen is lastig en kost dus veel tijd. En tijd is geld…

Onderstel

De auto rijdt majestueus. Als je kijkt naar het gewicht en de omvang van de auto is ie verrassend wendbaar. Hij stuurt licht en hij is zwaar maar zeker op de snelweg is het heerlijk cruisen.

De Continental GT is voorzien van luchtvering met regelbare dempers. Comfortabel en sportief, maar ook een kwetsbaar onderdeel van de auto. Niet zelden gaat hier iets aan kapot. Wie het aanbod op Marktplaats doorspit ziet bij meerdere advertenties staan dat de auto bij langer stilstaan lager zakt in zijn vering. Oorzaak is dan een lek. Zeer prijzige reparatie. Dus zeer belangrijk om te checken!

Nou hoe doe je dat dan? Het begint met het starten van de auto. Komt de auto netjes omhoog op rijhoogte na het starten? Dat is stap 1. Leg je oor goed te luisteren tijdens de proefrit met je Bentley Continental GT occasion. Kloppende geluiden uit de voortrein zijn een slecht tegen en kunnen duiden op een lekkage of een kapotte compressor. Alleen het vervangen van een compressor of een veerbalg kan al duizenden euro’s kosten. Opletten geblazen dus.

Een punt waar je altijd op moet letten tijdens welke proefrit dan ook zijn de remmen. De Continental GT weegt bijna 2,5 ton en dat betekent dat de auto ook remmen heeft die dit gewicht met gemak tot stilstand kan brengen. Maar dat zijn dus gigantische schijven en blokken. Slijtage is natuurlijk afhankelijk van de berijder en het onderhoud van de vorige eigenaar is ook een factor om rekening mee te houden. De remslangen moeten sowieso periodiek vervangen en een complete set schijven en blokken kost een arm en een been… Dus check het onderhoud voor die remslangen en check de staat van de schijven en blokken! Oh, optioneel is ie er ook met keramische remmen… nog prijziger.

Aandrijflijn

De Bentley Continental GT is voorzien van permanente vierwielaandrijving. Een Torsen-differentieel zorgt voor een 50/50 verdeling tussen de voor en de achteras. Er zijn weinig problemen bekend met deze vierwielaandrijving, maar wel even goed luisteren naar die aandrijflijn tijdens de testrit.

De Continental GT heeft altijd een zestraps ZF automaat. Schakelt de automaat niet lekker, dan is oorzaak meestal niet de bak, maar is de oorzaak elektronisch van aard.

Elektronica

We hebben het hier over een auto van begin jaren nul. Dat betekent bij een luxe auto als deze wel een infotainment systeem, maar dat is natuurlijk naar de huidige maatstaven hopeloos verouderd. Je kunt natuurlijk altijd een after-market oplossing zoeken, maar of dat past bij een klassebak als deze… Dat is aan je zelf.

Dan de elektronica in het algemeen. De auto zit vol met sensoren en elektronische bediening van zo’n beetje alles. De kabelboom verdient zijn eigen stratenplan. Veel eigenaren melden storingen met af en toe vreemde gevolgen. We komen onder ander een eigenaar tegen die een storing heeft in de bediening van de bestuurderstoel en daardoor wil de auto niet meer starten. Allemaal niet extreem ingewikkelde dingen, maar als je bij een storing op zoek moet naar de oorzaak en het is ergens in die kabelboom een slechte connector ben je wel even bezig. En storingen ga je krijgen.

Een open deur is dus om alle elektronische functies uit te proberen tijdens de proefrit. Ga er maar even voor zitten. climate control, stoelverstelling, elektrische ramen (kom ik zo nog op), navigatie, parkeersensoren et cetera et cetera. Elk niet werkende functie is een dure reparatie.

Check ook even de elektronische parkeerrem, die heeft nog wel eens een eigen willetje.

Bekend aandachtspunt zijn de elektrische ramen, ik noemde ze al even. Check bij de proefrit met je Bentley Continental GT occasion of de ramen soepel opengaan en vooral ook weer dicht. Hoor je een sissend geluid dan is de motor van je elektrische ramen aan het einde van zijn latijn en komt vervanging eraan. De hele unit moet vervangen en dat is, je raadt het al, zeer prijzig. Alle ramen dus goed uitproberen, mag gerust meer dan één keer per raam.

Motoren

De 6.0 liter W12 is een heerlijke motor. Het is ook een betrouwbare motor… MITS goed en kundig onderhouden. De motorruimte is erg krap dus voor veel reparaties moet de motor eruit worden gehaald. Arbeidsintensief en dus kneiterduur.

Check dus het onderhoud van je Bentley Continental GT occasion. Want als daar de kantjes vanaf gelopen zijn kun je zomaar voor hoge kosten komen te staan. Een reguliere onderhoudsbeurt kan zomaar 1.000 euro kosten. Moet de motor eruit voor een reparatie dan kan dat zomaar aan arbeidskosten een veelvoud worden. Overweeg een aankoopkeuring bij een Bentley specialist. Een Bentley Continental GT met een maagdelijk leeg onderhoudsboekje is nooit een koopje, maar een tikkende tijdbom.

Komen we dan helemaal niks tegen over de motor, behalve dat reparaties duur zijn? Nou een bekend probleem is koelvloeistof lekkage. De koelvloeistofslangen onderin de motor willen nog wel eens gaan lekken. Je raadt het al, dat is geen eenvoudige klus om te repareren.

Als je nou toch van een gokje houdt en je niet de onderhoudshistorie kent, kijk dan of er geen blauwe of witte rook uit de uitlaat komt. Als de olie niet goed is ververst kan de smering van de turbo’s niet goed zijn. Blauwe rook geeft het begin van het einde van minimaal één van de turbo’s. Witte rook is geen nieuwe paus, maar een nieuwe koppakking.

Benzine

Continental GT 6.0 W12 560 pk

Continental GT Speed 6.0 W12 610 pk (vanaf 2007)

Continental GT Supersports 6.0 W12 630 pk (vanaf 2010)

Aanbod Bentley Continental GT 2003-2011 op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Bentley Continental GT 2003-2011 is er te vinden.

Op moment van schrijven worden er 53 stuks aangeboden. Dat begint bij een exemplaar uit 2006 met dik 220 duizend kilometer op de teller. Wel wat werk, probleempje met de luchtvering, maar voor 17.950 euro is ie van jou. De duurste is een Cumbrian Green exemplaar uit 2010. Het is een 6.0 W12 Supersports met complete onderhoudshistorie, 85 duizend kilometer ervaring en een vraagprijs van 69.950 euro.

Wij reden met een Bentley Continental GT 6.0 W12 uit 2004 en die we mochten lenen bij Vossestein Exclusive in Nieuwe ter Aa.