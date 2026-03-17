Bentley komt volgend jaar met EV, maar wil eigenlijk liever niet

Het wordt nog een hele kluif om een elektrische auto aan Bentley-klanten te slijten.

Net als bij zoveel luxemerken gaat het ook bij Bentley niet heel lekker. De overstap naar elektrificatie en de plannen van de grote boze oranje Amerikaan helpen niet mee. Maar het Britse merk boekt nog wel zwarte cijfers, al zijn die 42 procent lager dan vorig jaar. En dat betekent dat er ingegrepen moet worden.

De automaker is daarom van plan om 275 mensen niet aan te nemen. Ja, dat lees je goed. Door natuurlijk verloop en openstaande vacatures niet in te vullen, zullen er 275 arbeidsplaatsen verdwijnen bij Bentley.

De elektrische Bentley komt eraan

Aan de andere kant wordt er wel aangestuurd op het toch uiteindelijk lanceren van het al jaren lang beloofde elektrische model in 2027 te presenteren. Dat zou al gebeurd moeten zijn, als Bentley zich aan het in 2023 gepresenteerde plan voor elektrificatie had gehouden. Maar daar hakte moederbedrijf Volkswagen hard op in, door het platform, waar de EV op moest komen te rollen, te schrappen. De vertraging en de kostenpost die hierdoor ontstonden, worden nu pijnlijk duidelijk.

Ook lijkt Bentley met frisse tegenzin uit te kijken naar het kersverse elektrische familielid. Zo geeft CEO Frank-Steffen Walliser van Bentley aan dat er nog enorm veel gedaan moet worden om mensen te overtuigen om van een benzine-auto over te stappen naar een elektrische variant. Met andere woorden: hij vraagt zich af of er überhaupt wel mensen te porren zijn voor een Bentley zonder benzinemotor.

En daar heeft hij een punt. Door beperkte klantbeleving en de immense afschrijving op dit soort auto’s, blijven kopers van dure EV’s liever uit de buurt. Zeker nu ondermeer ook Bentley aangeeft na 2035 gewoon nog door te gaan met verbrandingsmotoren, al zullen deze dan wel door elektromotoren bijgestaan worden.

De veranderde plannen van de Britten, komen niet helemaal als donderslag bij heldere hemel. Alle luxemerken zitten in hetzelfde bootje en nemen vrijwel dezelfde stappen. Mensen worden op straat gezet, de strategie wordt aangepast en elektrische modellen worden steeds verder op de lange baan geschoven terwijl de benzinemotor langer mag blijven. En dat alles terwijl verkooptargets worden verlaagd.