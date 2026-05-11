Je kunt de beroemdste Bentley Supersports nu zelf kopen

Je kunt met deze Bentley niet naar de supermarkt rijden. Maar… je kunt ’m wél kopen. Soort van. In miniatuurvorm.

Bentley speelt in op de recente film Supersports: FULL SEND die ze hebben gemaakt. Daarin gaat rallylegende Travis Pastrana compleet los met een 666 pk sterke, achterwielaangedreven Supersports. Precies die Bentley kun je nu aanschaffen.

De film zelf werd opgenomen op het terrein van Bentley Motors in Crewe en moet een ode voorstellen aan hoe ver het merk durft te gaan. Denk aan dikke powerslides, rookpluimen en een gekke livery. Het is natuurlijk ook een manier om van het oude mannen-imago af te komen. Want de jonge generatie met geld ziet Bentley graag in de showroom verschijnen.

De specifieke auto in de film, de #199 Supersports, komt verkrijgbaar als schaalmodel. Uitgebracht in de formaten 1:18 en 1:43, compleet met alle toffe details van het origineel. Van de agressieve aerodynamica tot de opvallende livery, er is niets aan het toeval overgelaten.

De livery is niet op een willekeurige vrijdagmiddag tijdens de borrel bedacht. Voor de film werkte Bentley samen met de Londense kunstenaar Deathspray, een bekende naam uit de race- en motorsportscene.

Deze kunstenaar bedacht de opvallende livery. Zwart-wit als basis, met knalgroene accenten die er lekker uitknallen. De velgen zijn tevens zo’n aandachtstrekker, groen gespoten aan de voorkant, wit achter. Al deze details komen terug op de miniaturen. Inclusief een gedetailleerd interieur, waar een hydraulische handrem zit.

Merchandise

Bentley gaat nog verder de commerciële kant op. Naast de schaalmodellen komt het merk ook met twee artistieke prints, geïnspireerd op iconische momenten uit de film. Het gaat hier om een rokende burnout en de perfect uitgevoerde powerslide door de fabriek. Alles is gelimiteerd en genummerd, wat het enigszins speciaal maakt.

Echte Supersports? Die komt nog

Wie liever het echte werk heeft, moet nog even geduld hebben. De productie van de “echte” Bentley Supersports start eind 2026, met de eerste leveringen begin 2027.

Met 666 pk, achterwielaandrijving en een compleet herzien chassis belooft het één van de meest absurde Bentley’s van deze tijd te worden. Wij zijn fan.