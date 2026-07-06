Bentley laat eerste glimp zien van hun EV en maakt naam bekend

Bentley gaat na een lange aanloop dit jaar de sprong wagen, met hun allereerste EV. Gaat dit een Ferrari Luce-moment worden of gaat deze Bentley wel in de smaak vallen bij de cliënte?

In de aanloop naar de onthulling later dit jaar maakt Bentley nu alvast de naam bekend van hun nieuwe model. Volgens de geruchten zou de auto Barnato gaan heten, maar die geruchten kunnen bij deze de prullenbak in. De auto gaat namelijk Bentley Torcal heten. Deze naam is afgeleid van El Torcal de Antequera, een natuurgebied in Spanje.

De Torcal is de eerste nieuwe modellijn van Bentley sinds de introductie van de Bentayga 11 jaar geleden. Modellen als de Batur en de Bacalar tellen we dan even niet mee, want dat zijn gewoon omgebouwde Continentals.

Bentley Cayenne

Overigens vermeldt Bentley nergens in het persbericht dat het om een elektrische auto gaat, maar dat kunnen we zelf wel invullen. We weten namelijk al een hele tijd dat er een elektrische SUV in de pijplijn zit. En uit het plaatje kunnen we afleiden dat de Torcal een SUV is.











Over de techniek kunnen we ook al vast iets verklappen, als Bentley het zelf niet doet. De Bentley Torcal wordt namelijk gewoon de Bentley-versie van de Cayenne Electric. Reken dus op 800V (duh), een 113 kWh accu en meer dan 1.100 pk. Want de Bentley kan natuurlijk niet onderdoen voor de Porsche.

Aangezien dit bericht naar buiten wordt gebracht in de aanloop naar het Festival of Speed, zou je misschien een introductie op Goodwood verwachten, maar we moeten nog iets langer geduld hebben. Op 23 september geeft de Bentley Torcal al zijn geheimen prijs.

Spyshots: @Dylan, via Autoblog Spots

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