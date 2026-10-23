Tijd is geld en dat snappen ze bij Bentley heel goed

Een nieuwe Bentley kopen is natuurlijk een feestje, maar het samenstellen ervan kan een behoorlijke klus zijn. Je hebt veel meer mogelijkheden in vergelijking met de meeste merken. Ga er maar aanstaan. Je hebt toch geen zin om hier weken aan te besteden. Of om achteraf spijt te krijgen? Bentley helpt je een handje.

Dat doen ze met de nieuwe Torcal First Edition. Die uitvoering combineert een flinke verzameling extra’s met de krachtigste aandrijflijn die voor het model beschikbaar is. Opgelost. Geen configurator nodig. Gewoon tekenen bij het kruisje en klaar is Roderick.

888 pk en 1.350 Nm

De Bentley Torcal First Edition is voor 888 pk en een koppel van maar liefst 1.350 Nm. Daarmee sprint de luxe Brit in 2,9 seconden van 0 naar 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 260 km/u. Lijkt me voldoende voor het ritje naar de Country Club en de wintersporten.

Het belangrijkste is dat je de configuratie kunt overslaan. Zo staat de First Edition op 22-inch lichtmetalen velgen, met een combinatie van hoogglans zwart en Liquid Silver. De remklauwen zijn uitgevoerd in Graphene Grey en het exterieur krijgt diverse onderdelen van koolstofvezel, waaronder de spiegelkappen, dorpels en delen van de voor- en achterbumper.

Een speciaal First Edition-logo op het voorspatbord maakt duidelijk dat je gewoon te lui was om je eigen Torcal te configureren. Als “tijd is geld” een badge zou zijn, dan was het dit First Edition-logo.

Interieur tot in de puntjes verzorgd

Ook in het interieur heeft Bentley flink huisgehouden. De stoelen krijgen een speciaal quiltpatroon met contrasterende chevrons en er zijn verlichte instaplijsten aangebracht. Verder is de auto standaard voorzien van een afwerking met glanzend koolstofvezel en vloermatten waar je bijna je schoenen voor uitdoet. Bijna.

De spa kan je voortaan overslaan. De voorstoelen beschikken namelijk over wellnessfuncties en ook de achterpassagiers worden niet vergeten. De Rear Comfort Seat Specification maakt tevens deel uit van de First Edition. Het hele gezin profiteert hier gewoon van. Ideaal. Het Naim for Bentley-audiosysteem mag uiteraard niet ontbreken. Met 28 luidsprekers, een vermogen van 1.780 watt en ondersteuning voor Dolby Atmos.

Een andere voorziening is het Frosted Diamond Switchable Sunroof. Dit glazen dak kan van uiterlijk veranderen, zodat de lichtinval in het interieur naar wens kan worden aangepast. Bovendien opent en sluit de auto zijn voor- en achterdeuren elektrisch. Als we toch een decadente auto bestellen, kan dat er ook nog bij.

Toch nog even configureren..

Dat Bentley de uitrusting alvast heeft samengesteld, betekent niet dat iedere First Edition hetzelfde hoeft te zijn. Dat zou toch wel heel saai zijn. Het merk biedt nog altijd volop mogelijkheden om de auto naar persoonlijke smaak aan te kleden. Zo zijn er verschillende kleurcombinaties voor het interieur , extra accentkleuren en mogelijkheden voor contrasterend stiksel. Ook alternatieve interieurafwerkingen zijn zonder meerprijs te kiezen.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover