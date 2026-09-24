Bentley Torcal nu al in het wild gespot

Eindelijk is het zo ver: 's werelds eerste volledig elektrische Bentley is officieel. De Torcal is natuurlijk, gemeen gezegd, gewoon een Cayenne EV: het is het Bentley-sausje wat hem uniek maakt. Waaronder het uiterlijk, waar duidelijk wordt dat de Torcal ook gelijk een keerpunt is in de styling van Bentley. Even wennen, maar zoals altijd: hem in het echt zien helpt dan vaak. Als je wil weten hoe hij eruit ziet als hij gewoon rondrijdt in Londen, wat waarschijnlijk de habitat van de meeste Torcals gaat worden, hoef je niet lang te wachten.

Via Freddie Atkins (@tfjj) op Instagram zien we namelijk nu al een Bentley Torcal in het wild. Gezien het feit dat het gefilmd wordt naast H.R. Owen Bentley, de bekendste Bentley-dealer van Londen, niet verrassend dat het een auto van het merk zelf is. Maar goed, nu is de forse EV-SUV alvast te zien in het straatbeeld van Londen. Het betreft een Torcal S First Edition in het zwart. Het kan aan ons liggen, maar we zien wat Brooklands terug in het front. Wat op zich een dikke duim krijgt.

Gloednieuw?

Wat ondergetekende als kentekenplaat-nerd toch even wil benoemen is het kenteken van de Bentley Torcal die door Londen rijdt. Op een Engels kenteken zijn de twee cijfers bedoeld om het jaartal aan te geven, 26 in dit geval voor 2026. Die zijn geldig vanaf 1 maart elk jaar, elke 1 september wordt omgeschakeld naar het jaartal plus vijftig. Oftewel: we zitten nu op kentekens met het getal 76. Komt Bentley even doodleuk aanzetten met een auto met een kenteken van voor de onthullingsdatum. We gaan er niet te veel gewicht aan hangen want dit zal een pre-productiemodel zijn van begin dit jaar, maar even een nieuwe registreren met het nieuwste kenteken had toch geen kwaad gekund, toch?

Toch bijzonder om de kersvers onthulde Bentley Torcal al in het wild tegen te komen, Bentley-demo of niet. Ben jij fan van de eerste Bentley-EV of gaat dit een grote faal worden? Laat het ons weten!

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