In de hogere regionen van de automarkt klinkt de vraag naar auto's met dikke verbrandingsmotoren het hardst. Het liefst zelfs nog met een handbak erin. Toch beweert Bentley dat precies het tegenovergestelde ook heel goed kan werken...

Toen Ferrari kort na de introductie van de hondslelijke Luce trots vertelde dat de strijkijzervormige EV al uitverkocht was voor het jaar, konden we nog beweren dat het vooral mooie marketingtaal was. Niemand wist namelijk hoeveel Luce's er gebouwd zouden worden. Als het er één was, is het natuurlijk een makkelijke claim. Maar toen er werd geschermd met het uitverkopen van alle productieslots voor heel 2027 werd lastig ontkennen dat Ferrari genoeg kopers had verplicht om te investeren in hun toekomst bij de Italiaanse autobouwer.

Nu bestellen is pas in 2028 rijden

Nu heeft Bentley geen programma waarmee het kopers over de streep kan trekken, zelfs als ze geen elektrische auto op de oprit willen hebben. Bij Bentley klop je alleen aan als je er echt een wilt. En blijkbaar zijn ook daar voldoende klanten die minimaal 2,25 ton (zonder opties) willen uitgeven aan een zoemende SUV van het merk. De Britse autobouwer laat namelijk weten dat ook zij alle productieslots van de Torcal voor heel 2027 al hebben uitverkocht.

We gaan er vanuit dat dit een beetje als een schok is gekomen in Crewe, want Bentley maakte er niet bepaald een groot geheim van dat het de EV niet helemaal zag zitten. De auto die op hetzelfde Premium Platform Electric als de Porsche Cayenne Electric rolt, werd meerdere keren uitgesteld en er werd zelfs getwijfeld over het cancellen van het hele zwikkie. Iets wat waarschijnlijk nu gecommuniceerd gaat worden als 'het kiezen van het juiste moment in de markt'.

Helemaal geen verrassing

Volgens CEO Frank-Steffen Walliser van Bentley is het allemaal niet zo heel gek. "Het is Bentley, Bentley, Bentley. Ja, hij is uitgerust met een elektrische aandrijving maar we merken dat mensen daar positief op reageren. Ze hebben vertrouwen in de technologie. En ze hebben ook vertrouwen in Bentley."

Dat de Torcal de goedkoopste Bentley is in de hele line-up heeft er volgens de topman niets mee te maken. Ja, het is een nieuwe instappunt, maar tegelijk bestelt niemand de instapper. Het overgrote deel van de klanten kiest namelijk voor de krachtigere Torcal S die vanaf 252.000 begint. En zelfs dan is men nog niet klaar. "We zien auto’s met een prijs van meer dan 300.000 pond (360.000 euro)", verklaart hij. "De individualisatie is niet anders bij een elektrische auto. En dat terwijl er vraagtegens bij stonden. Sommige critici uitten hun twijfels of mensen een EV wel zouden willen aankleden."