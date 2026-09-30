Goedkopere brandstofprijzen liggen op tafel, maar niet dankzij Rob Jetten

De EU dit, de EU dat. We kunnen zo lekker klagen over de overlords in Brussel. Vaak terecht. Maar deze keer kunnen we de EU misschien dankbaar zijn voor een maatregel.

De brandstofprijzen zijn een hot topic. Niet alleen in Nederland. Bij onze buurlanden zien we de overheden ingrijpen , maar het kabinet in Nederland wil er niet aan. Ze hebben al moeite genoeg om die begroting rond te krijgen, laat staan dat ze iets gaan uitvoeren dat minder geld in de schatkist brengt. Stel je voor.

Het heeft alles te maken met de energiemarkt

Vergeet het stugge kabinet van Rob Jetten, want de grote bazen in Brussel gaan misschien wel aan de knoppen draaien. Daarvoor moeten we kijken naar de druk op de energiemarkt. In 2027 zouden er strengere regels komen met betrekking tot het meten en rapporteren van methaanuitstoot bij olie- en gasimporteurs. Wat EU-energiecommissaris Dan Jørgensen betreft komt er een jaar uitstel van deze invoering. Daarover bericht onder meer Le Monde .

Dit zou lucht moeten geven aan de energiemarkt. Wat heeft dit met de brandstofprijzen te maken? Hoor ik je denken. En ja, het uitstel van de methaanregels is niet hetzelfde als een directe korting op benzine of diesel. Echter, het idee is dat Europese importeurs door het uitstel meer ruimte houden om brandstoffen uit verschillende landen te halen.

Daardoor ontstaat er wat ruimte op de brandstofprijzen en kan met name de transportsector adem halen. De sector wordt hard geraakt door de dure diesel in Europa. Wij, de automobilisten, profiteren daar dan mooi van als de prijzen door het uitstel gaan zakken.

Natuurlijk is dit om de hete brei heen draaien. De makkelijkste oplossing is dat de Verenigde Staten en Iran de handen schudden en dat de markt daardoor weer in rustiger Hormuz-vaarwater terechtkomt. Dit lijkt voorlopig een utopie en dus worden er andere dingen verzonnen om een winter met torenhoge energie-, gas-, en olieprijzen (en dus brandstofprijzen) te voorkomen.

Maar we zijn er nog niet. Het voorstel is nog geen definitieve beslissing. Een uitstel moet uiteindelijk door de EU-lidstaten en het Europees Parlement worden goedgekeurd. Jørgensen benadrukt bovendien dat het volgens hem niet gaat om het afzwakken van de klimaatdoelen. Het extra jaar moet vooral worden gebruikt om de uitvoering van de regels beter voor te bereiden. Minder druk op de brandstofprijzen als gevolg van het uitstel vinden wij vooral mooi meegenomen.

Fotocredit: snrkul via Autoblog Spots

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