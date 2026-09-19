Benzine-expert: “De drie euro per liter komt heel snel in beeld’’

De grens van 3 euro per liter benzine leek ooit onwerkelijk, maar we hebben de eerste pomp al gehad met zo’n vraagprijs . En het einde lijkt nog niet in zicht. Daarom trekken Nederlandse pomphouders aan de bel.

Hoe erg de toestand is, legt Martin van Eijk uit aan onze vrienden van BNR . Van Eijk is de voorzitter van tankstationhoudersvereniging Drive Nederland. “Die drie euro komt heel snel in beeld’’, waarschuwt hij. De combinatie van geopolitieke spanningen, torenhoge accijnzen en krapte bij raffinaderijen zet de adviesprijzen op scherp. Daarom pleit Van Eijk bij de overheid voor een structurele oplossing in plaats van de alsmaar verlengde accijnskorting. Helemaal als straks in 2028 de brandstofprijzen door het dak gaan door de Europese ET2-maatregel .

Thuisladen heeft geen toekomst

Hoewel de overheid stevig inzet op publieke laadpalen in woonwijken, stuit die strategie op grote praktische grenzen. Door aanhoudende netcongestie en een acuut gebrek aan fysieke ruimte is grootschalig thuis- en straatladen volgens Drive 'geen realistische oplossing voor de toekomst'. De cijfers spreken voor zich: ruim 70 procent van de Nederlandse huishoudens beschikt simpelweg niet over een eigen oprit of garage om een laadpaal neer te zetten.

Van tankstation naar laadstation?

Volgens Drive ligt de sleutel voor een geslaagde energietransitie niet in de woonwijk, maar bij de al bestaande tankstations. "Laden wordt in de toekomst net zo normaal als tanken. De logische locaties daarvoor bestaan al: de tankstations die zich ontwikkelen tot energiestations," stelt Van Eijk.

Het grote voordeel van deze locaties: ze liggen op strategische knooppunten, zijn uitstekend bereikbaar en zijn al decennialang volledig ingericht op de wensen van de automobilist. De branchevereniging vindt dan ook dat tankstations veel nadrukkelijker moeten worden opgenomen in de landelijke plannen voor de laadinfrastructuur.

Het struikelblok

De transformatie van pomp- naar energiestation verloopt echter verre van soepel. Investeringen in snelladers en grootschalige batterijopslag worden vertraagd door een woud aan regelgeving, accijnsverschillen met buurlanden en – de grootste boosdoener voor veel branches – beperkte toegang tot het stroomnet.

Daar komt nog een bureaucratisch obstakel bij: het prioriteringskader van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Zelfstandige energiestations vallen als mkb-bedrijven buiten de categorieën die voorrang krijgen bij een nieuwe of verzwaarde netaansluiting. Het gevolg? Veelbelovende projecten voor nieuwe snellaadlocaties lopen vast in lange wachtrijen bij de netbeheerder, precies op het moment dat de automobilist door de stijgende brandstofprijzen sneller wil overstappen. Grijp dit moment dus aan, overheid, en ga samenwerken men de pomphouders.

Foto: Targa 4S gespot door hhitalia

Bron: BNR

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