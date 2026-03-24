Benzine hamsteren zorgt voor droogstaande pompen

Brandstof verkopen was lange tijd een prima onderneming. Je speelde wat met de prijzen, verkocht her en der een broodje bal of een Twix en hield er een leuk zakcentje aan over. Maar nu werkt het even niet meer zo. In België verkopen pomphouders hun peut met verlies en in Australië zijn er tankstations die zonder brandstof zitten.

Specifiek in de staat Victoria is er een brandstofdroogte. Er zitten al meer dan honderd pompstations zonder benzine in de slangen en ruim 80 hebben geen diesel meer om te verkopen. Tegenover ABC legt minister Lily D'Ambrosio uit wat er aan de hand is.

De schaarste is natuurlijk het gevolg van de onrust in het Midden-Oosten, maar is volgens D'Ambrosio geen direct gevolg. Er zou nog steeds genoeg brandstof moeten zijn om het eiland te kunnen bevoorraden. Waarom er toch te weinig is, heeft te maken met de inwoners.

Hamsteruh!

De minister ziet dat de vraag naar brandstof met 400 procent is gestegen. Als je erover nadenkt is dat logisch: de prijzen blijven ook in Australië maar stijgen, dus je kunt beter nu veel tanken voor één bedrag in plaats van steeds maar een beetje tanken voor een steeds hoger bedrag per liter.

Als reactie roept de Australische overheid haar burgers op om niet in paniek te raken en nog meer te gaan hamsteren. De regering vermoedt maar een kort brandstoftekort. Of zo’n advies zin gaat hebben, is een tweede.

En in Nederland?

Op dit moment is er in Nederland nog geen reden tot paniek wat betreft de brandstofvoorraad. Samen met een boel andere landen hebben we een voorraad aan olie liggen die we in de komende maanden gaan inzetten. Hiermee moeten de prijzen omlaag gaan en de rust terugkeren. Maar wat als de benzinekopers juist hierdoor gaan hamsteren door de lagere prijzen aan de pomp? Kortom, het is geen zekerheid dat we hier gespaard blijven. We gaan het meemaken.

Foto ter illustratie: Audi RS3 gespot door carspotterbrian