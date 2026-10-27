Benzine is in de afgelopen maanden niet zo goedkoop geweest als nu!

Ondanks de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten kunnen we eindelijk weer wat positiefs zeggen over de benzineprijzen in Nederland: de tarieven dalen hard!

Zowel de adviesprijs als de gemeten gemiddelde benzineprijs in Nederland dalen. Dat zien we terug in de gegevens van United Consumers en Brandstofdata.nl. Laten we met de adviesprijzen van de vijf grootste tankstations in Nederland (Shell, BP, TotalEnergies, Texaco en Esso) beginnen.

Waar twee weken geleden nog de gemiddelde adviesprijs piekte op 2,732 euro per liter Euro 95 is dat nu wel anders. De daling is ingezet en is vannacht nog eens met 1,6 cent gedaald. De gemiddelde adviesprijs van de vijf grootste stations is nu 2,563 euro. De adviesprijs is niet zo laag geweest sinds hartje zomer, op 12 augustus.

Echte prijzen aan de pomp dalen nog harder!

De tankstations die de prijzen bepalen, gaan echter onder die adviesprijzen zitten, zeker in de provincies en buiten de snelwegen. De daadwerkelijk gemeten gemiddelde benzineprijs is vandaag 2,283 euro. Zo’n lage prijs heeft de Brandstofdata-website nog langer niet gemeten dan de adviesprijs. De laatste keer dat de prijs van Euro 95 zo laag was, was op 9 juli! 110 dagen of 3,5 maand geleden dus!

Waarom daalt de benzineprijs nu zo erg?

De grote reden voor de prijsstijging - de onrust in het Midden-Oosten - is nog niet voorbij. Toch maakt de Nederlandse benzineprijs aan de pomp een val. Hoe kan dat? Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) is het heel simpel: de vraag slinkt. Bedrijven en automobilisten hebben kennelijk minder benzine nodig. Omdat er nog wel evenveel benzine wordt verkocht, blijft het aanbod gelijk en daalt de vraag. Wie een beetje heeft opgelet bij economie begrijpt dat hierdoor de prijzen kunnen dalen. Het is onzeker of dit zo blijft door de onzekerheid in het Midden-Oosten. Geniet er dus nu nog van nu het kan.

Bronnen: United Consumers, Brandstofdata.nl en De Telegraaf

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