Benzine wordt flink duurder, maar daar klopt iets niet aan

Wie dacht dat we na alle ellende aan de pomp inmiddels wel genoeg hadden geleden, helaas. In Duitsland gaat de prijs van een liter E10 namelijk wederom keihard omhoog. Dat klinkt met de huidige onrust in het Midden-Oosten natuurlijk niet nieuw, maar er gebeurt tegelijkertijd iets vreemds: diesel wordt juist goedkoper. Hoe zit dat dan?

Benzine richting het record

Volgens de nieuwste cijfers van de Duitse automobilistenclub ADAC betaal je voor een liter Super E10 op dit moment zo'n €2,183. Dat is alweer 2,8 cent meer dan een week geleden. Daarmee begint de Duitse benzineprijs weer aardig in de buurt te komen van de recordniveaus uit maart 2022.

Maar opvallend genoeg doet diesel lachend het tegenovergestelde. Een liter daarvan kost namelijk gemiddeld €2,232, dat is 1,6 cent minder dan vorige week.

En dat is een beetje gek, want op de oliemarkt gaat de grafiek momenteel nou niet bepaald naar beneden ofzo. Door de nieuwe lading aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran is Brent-olie in een week tijd ongeveer acht procent duurder geworden. Een vat kost momenteel zo'n 95 dollar.

Omgerekend is dat ongeveer 81 euro per vat. Dat hebben we wel eens goedkoper gezien.

Volgens ADAC klopt er iets niet

Het is natuurlijk logisch dat een hogere olieprijs kan leiden tot duurdere brandstof. Alleen vindt de ADAC dat je daarmee de huidige prijzen aan de pomp niet volledig kunt verklaren.

En vooral het verschil tussen benzine en diesel is volgens de club opvallend. Dezelfde ruwe olie wordt namelijk flink duurder, terwijl benzine 2,8 cent stijgt en diesel juist 1,6 cent goedkoper wordt. Volgens de ADAC blijven de Duitse brandstofprijzen daarom simpelweg te hoog. Dus ja, Iran en de Verenigde Staten mogen een deel van de rekening krijgen, maar volgens de Duitse automobilistenclub kunnen we natuurlijk niet de hele kassabon hun kant op schuiven.

Voor Nederlandse automobilisten die regelmatig even de grens oversteken om goedkoop te tanken, zijn de Duitse prijzen trouwens ook niet bepaald meer het koopje dat ze ooit waren. Met ruim €2,18 voor E10 is het verschil met Nederland in ieder geval een stuk minder leuk geworden.

Dan maar op het juiste moment tanken

Helemaal machteloos ben je natuurlijk niet. Het tijdstip waarop je naar het tankstation rijdt, kan namelijk nog verschil maken. De organisatie adviseert automobilisten om zo dicht mogelijk rond het middaguur te tanken. Rond dat moment zijn de prijzen namelijk het laagst. Daarna schieten ze omhoog om gedurende de rest van de dag weer geleidelijk te zakken.

Met de ADAC Drive-app kan je trouwens de actuele prijzen van meer dan 14.000 tankstations vergelijken. Dat kan ook altijd een beetje schelen.