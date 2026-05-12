Benzine wordt nog duurder door aankomende CO2-taks

Nu de benzineprijzen al door het dak gaan, heeft onze Europese overheid het plan om daar nog een schepje bovenop te doen. Er staat namelijk een heuse CO2-taks op de planning.

Als onderdeel van de 'Green Deal' van voormalig Eurocommissaris Frans Timmermans, heeft Europa het plan om vanaf 2028 leveranciers van benzine, diesel en aardgas voor de verwarming van gebouwen een extra belasting in rekening te brengen voor elke ton CO2 die daarbij uitgestoten wordt. Voor elke ton kunnen de bedrijven een zogenoemde ETS2-uitstootrechten kopen, waarmee ze de CO2-uitstoot afkopen. Die kosten worden vanzelfsprekend doorberekend naar de klant.

Wat kost dat dan?

Hoewel de prijzen van deze rechten is nog onduidelijk, maar de Europese Commissie geeft aan dat het van plan is om deze de eerste jaren onder de 57 euro per ton te houden. Omgerekend komt dat neer op 14 eurocent per liter benzine, meldt Nu.nl. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) rekende dit door naar ongeveer twee tientjes extra in de maand voor mensen die ongeveer 13.000 kilometer per jaar rijden.

Als het prijsplafond er na een paar jaar af gaat, kunnen de kosten voor de eindgebruikers nog harder stijgen. Het plan is namelijk om de uitstootrechten op een veiling tegen een dynamische prijs aan te bieden, waarbij het aantal aangeboden ETS2 elk jaar omlaag gebracht zal worden. Het idee achter de plannen is namelijk om de CO2-uitstoot structureel te verlagen, niet om er veel geld aan te verdienen.

Vergroenen is goedkoper

Het zou ook kunnen zijn dat het allemaal wel meevalt, maar daarvoor moet het Europese wagenpark in rap tempo vergroenen. Iets wat nog niet bepaald in een duizelingwekkende vaart gaat. Mocht daar toch verandering in komen, dan blijven de prijzen voor de ETS2-rechten waarschijnlijk relatief gelijk, of kunnen ze zelfs dalen. Gebeurt het omgekeerde, dan is het de vraag of de EU ingrijpt en de prijzen kunstmatig beperkt.

Een bijkomend probleem van dit onderdeel van de Green Deal, is dat er bij het opstellen ervan nooit rekening is gehouden met de immens gestegen energiekosten door de oorlog in Iran. De discussie is daardoor omgedraaid naar het verlagen van de kosten en daarbij komt deze CO2-taks als ongewenste gast aan tafel zitten.

Hulp voor de lagere inkomens

Toch wordt er ook al gedacht aan hulp voor de mensen die door de kostenverzwaring mogelijk in de problemen komen. De inkomsten uit deze extra belasting stromen namelijk naar een Social Klimaatfonds. Uit dat potje kunnen Europese Lidstaten geld halen om mensen te ondersteunen. In Nederland zijn er plannen voor 'fixteams' die mensen helpen met verduurzamen. Volgens het PBL zou het ook een goed idee zijn om de inkomsten uit de taks rechtstreeks uit te keren aan huishoudens. Daarmee verhoog je het draagvlak voor de kostenverzwaring en de motivatie om er ook echt iets aan te doen.

Maar dat laatste lijkt niet heel erg aannemelijk, want de kans is groot dat de ETS2 gewoon op de bestaande accijnzen wordt gestapeld. Het instellen van de taks heeft namelijk voor een begrotingsgat van vier miljard euro gezorgd, en dat moet weer gedicht worden.