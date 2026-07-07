Benzine wordt weer duurder en wij zijn weer de pineut

De zomervakantie staat voor de deur. De koffers liggen klaar, de kinderen zijn ingeladen en de navigatie staat ingesteld op Zuid-Frankrijk, Italië of Kroatië. Er is alleen nog één ding dat je vooral níét moet doen: je tank in Nederland helemaal volgooien. Want bereid je maar voor, daar zijn we weer hoor! Nederland is weer ouderwets Europees kampioen duur tanken. Gefeliciteerd allemaal.

Een centje erbij, maar dat is niet het probleem

De landelijke adviesprijs voor een litertje Euro95 bedraagt vandaag 2,49 euro. Dat is een cent meer dan gisteren. Dat is inderdaad niet meteen een bedrag waar je kippenvel van krijgt en avonden wakker van ligt, maar het onderstreept wel een bekend probleem: Nederland blijft één van de duurste landen van Europa om benzine te tanken.

Wat opvalt is dat de olieprijs zelf daar niet eens echt verantwoordelijk voor is. Na het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran zakte de prijs van een vat ruwe olie van ongeveer 114 dollar naar 71 dollar, en ondertussen beweegt die olieprijs al een tijdje nauwelijks. Volgens brandstofexperts spelen vooral de kosten voor raffinage en verwerking nu een grotere rol.

Daarnaast geldt die 2,49 euro echt alleen voor de bekende adviesprijs langs de snelweg. Wie een beetje slim tankt bij een onbemand station of een lokale pomp kan al snel zo'n 20 cent per liter besparen. Maar dat weten jullie doorgewinterde tankexperts ondertussen ook wel.

Je vakantie begint pas over de grens

Ga je binnenkort richting het buitenland? Dan is het misschien slimmer om nog nét even door te rijden voordat je de tank vult. Volgens prijsvergelijkers scheelt een tankbeurt van 40 liter in België of Duitsland al snel 10 tot 20 euro. En hoe verder je rijdt, hoe interessanter het wordt.

Een liter Euro95 kost gemiddeld 1,97 euro in Duitsland, 1,81 euro in België en slechts 1,64 euro in Luxemburg. Ook populaire vakantielanden als Frankrijk (1,90 euro) en Italië (1,85 euro) zijn vriendelijker voor je portemonnee dan Nederland. Zelfs in Kroatië betaal je met 1,54 euro per liter fors minder. Hulp nodig om op vakantie een goedkoop tankstation te vinden? Dan kan je altijd hier even spieken.

Alleen Monaco is net zo gek

Nederland hoort inmiddels bij een zeer exclusief clubje. Samen met Denemarken en Monaco zijn wij de enige landen in Europa waar een liter benzine gemiddeld meer dan 2 euro kost. Nog extremer wordt het als je naar de goedkoopste landen kijkt. In Moldavië kost een liter Euro95 ongeveer 0,87 euro, gevolgd door Turkije (1,20 euro) en Malta (1,34 euro).

Dus beste lezers: ga je deze zomer met je trouwe vierwieler op vakantie, dan is het misschien verstandig om de Nederlandse pomp alleen genoeg te geven om de grens te halen. Daarna begint het besparen helemaal vanzelf. Dat voelt toch nét iets lekkerder dan hier voor iedere liter de hoofdprijs afrekenen.

Via: PZC

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