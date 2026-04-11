Benzineauto vs EV: verschil in afschrijving is HUGE

Elektrische auto zijn de toekomst volgens sommigen, maar doordat er vandaag EV’s worden gebouwd die morgen alweer passé zijn, is de afschrijving op een elektrische auto vele malen groter dan op een benzineauto. Hoeveel groter? Dat heeft het Tsjechische Carvago op een leuke manier uitgezocht.

Voor het onderzoek zijn tien paartjes gemaakt van auto’s met een elektrische en een benzineversie. Her en der kun je wat vraagtekens bij de vergelijkingen zetten, maar over het algemeen kloppen ze wel. Voor de waarde is gebruikgemaakt van een grote dataset uit Duitse advertenties om de waardeontwikkeling te vergelijken. De prijzen komen dus niet één-op-één overeen met de Nederlandse prijzen, maar je krijgt een idee. De analisten vergeleken specifiek de aankoopprijzen van eind 2022 met de huidige bedragen voor drie jaar oude occasions in het vierde kwartaal van 2025.

De auto's

De volgende auto combinaties komen voor in het onderzoek:

Audi Q8 & Q8 e-tron

BMW X3 & iX3

Citroën Berlingo & e-Berlingo

Hyundai Kona & Kona Electric

Mercedes E-Klasse & EQE

Peugeot 208 & e-208

Porsche Panamera & Taycan

Skoda Kodiaq & Enyaq

Volkswagen Golf & ID.3

Volkswagen Tiguan & ID.4

De uitkomst

Wat blijkt: bij iedere vergelijking is de prijs van de EV harder gedaald dan die van de benzineauto. Maar hoeveel dan, vraag je je af. We hebben de modellen van het grootste naar het kleinste verschil onder elkaar gezet in de tabel hieronder. We zien de Hyundai Kona helemaal bovenaan. De populaire elektrische crossover verloor in drie jaar tijd meer dan de helft van zijn waarde! Zijn benzine tegenstrever verloor iets meer dan een kwart van de cataloguswaarde. De grootste EV-afschrijver is de Mercedes EQE met een waardevermindering van 69,7 procent!

EV Prijsdaling Benzineauto Prijsdaling Verschil in procenten Hyundai Kona Electric 52,3% Hyundai Kona 25,3 % +26,4 Audi Q8 e-tron 50,7% Audi Q8 26,7% +24 Citroën e-Berlingo 57,9% Citroën Berlingo 35,1% +22,8 Mercedes EQE 69,7% Mercedes E-Klasse 49,3% +20,4 Skoda Enyaq 51,7% Skoda Kodiaq 33% +18,7 Peugeot e-208 53,6% Peugeot 208 34,9% +18,7 Volkswagen ID.4 46,1% Volkswagen Tiguan 34,5% +11,6 Volkswagen ID.3 51,2% Volkswagen Golf 41,3% +9.9 Porsche Taycan 56,6 % Porsche Panamera 48,6% +8 BMW iX3 46,1 % BMW X3 41,5% +4,6

Conclusie

Gemiddeld zitten de EV’s op een daling van 53,59 procent. Meer dan de helft van de oorspronkelijke waarde dus. De benzineauto’s doen het met een gemiddelde afschrijving van 37 procent. Moet je dan helemaal geen nieuwe EV meer kopen? Nee hoor. De afschrijving wordt procentueel al minder doordat er nu veel meer betaalbare EV’s op de markt komen dan in 2022.