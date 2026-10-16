Er is eindelijk goed nieuws te melden over de benzineprijzen

De benzineprijs is na een recordhoogte eindelijk aan het dalen. Alle kleine beetjes helpen zullen we maar zeggen.

Wie de afgelopen weken zijn auto heeft volgegooid, weet dat autorijden behoorlijk in de papieren kan lopen. Dat is eigenlijk het hele jaar al het geval, maar de laatste weken liep het wel de spuigaten uit. Zeker als je Euro98 in je bolide wil hebben.

Er is nu voorzichtig goed nieuws te melden aan de pomp. De adviesprijs van een liter Euro 95 is in minder dan een week met bijna vijf cent gedaald. Het is natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat en het feit dat we al “blij” zijn met vijf cent geeft aan hoe deprimerend de actuele situatie aan de pomp is.

Wie dicht bij de grensstreek woont lacht om dit nieuws. Nu ben ik geen bewoner van de grensstreek en is een uitje naar België of Duitsland exotisch. Vorige week op de Zoute GP gooide ik de auto vol voor 1 euro 89 per liter. Het was heel lang geleden dat ik een dergelijke prijs aan de pomp had gezien. Ik werd dan ook emotioneel en mensen kwamen me troosten.

Nee, dat niet. Maar het was wel een leuke meevaller. Overigens moest ik dan weer wachten op Hollanders voor me die met jerrycans in de weer waren. Dat gaat me dan weer een stapje te ver. Rijden in een benzinebom om euro’s te besparen. Doe maar niet.

Benzine nog altijd peperduur

Hoewel de prijs inmiddels iets is gezakt, blijft tanken een flinke kostenpost. Wie 50 liter benzine in de tank gooit, betaalt op basis van de huidige gemiddelde landelijke adviesprijs ongeveer € 134,20. Je bent dan ook een oen om voor de adviesprijs te tanken, tenzij je een tankpas van de zaak hebt en je het allemaal niets uitmaakt.

Na een recordprijs van € 2,732 per liter is iedere cent die je minder betaalt er eentje. De actuele adviesprijs bedraagt € 2,684 volgens United Consumers voor een liter E10. Voor E5 bedraagt de adviesprijs € 2,904 per liter en diesel € 2,703 per liter.

Foto: nlhighwayspots via Autoblog Spots

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