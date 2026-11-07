Benzineprijs daalt in moordend tempo, nu tanken of wachten?

De benzineprijs is weer een stukje gezakt. Een liter Euro95 kost zaterdag gemiddeld €2,457 volgens de adviesprijs van UnitedConsumers. Dat is 0,6 cent minder dan vrijdag en het laagste niveau sinds begin juli. Ook diesel werd goedkoper. De adviesprijs komt uit op €2,60 per liter, een daling van 1,2 cent op één dag.

Als je voorbij de lokale pomp rijdt zie je al heel andere prijzen dan de adviesprijs . 2,12 euro per liter zag ik zelf in mijn omgeving, maar elders kan het vast nog goedkoper. En dat zet je toch een beetje aan het denken. Ons brein denkt nu dat we een mooi prijsje te pakken hebben misschien, maar vergis je niet.

Het is verstandig om die daling in perspectief te zetten. Ja, op 10 oktober bereikte de gemiddelde adviesprijs voor Euro95 met €2,732 per liter nog een record. Vergeleken met die piek is benzine nu dus flink goedkoper. Maar goedkoop? Dat is echt een ander verhaal.

Voor het uitbreken van de Iranoorlog kostte een liter Euro95 volgens de cijfers van UnitedConsumers nog €2,285. Diesel stond toen op €2,084 per liter. Lokaal betekende dat een benzineprijs van €2 per liter of zelfs daaronder. De vraag is of we dat niveau van voor de oorlog op de korte termijn gaan halen.

Nieuwe aanvallen?

Ome Trump heeft zich even koest gehouden vanwege de midterms, maar voor de verkiezingen werd al duidelijk dat de Amerikaanse overheid zinspeelde op nieuwe aanvallen. Het is niet uitgesloten dat er toch weer nieuwe aanvallen gaan komen in Iran. Dan is het een garantie dat de benzineprijs 180 graden draait en weer stijgt als een malle.

Dus: nu tanken of wachten? Wie bijna leeg staat, heeft weinig aan voorspellingen en kan beter gewoon de pomp volgooien. Wie nog genoeg brandstof heeft, kan een verdere daling afwachten — maar rekent daarbij op een gok, geen zekerheid. Een aanval vanuit de VS, of een andere negatieve ontwikkeling in het wispelturige Midden-Oosten, en het is weer huilen aan de pomp. Dat is het eigenlijk nog steeds, maar psychologisch en financieel doet tanken minder pijn dan een maandje geleden.

Laat in de poll hieronder maar weten. Nu tanken of toch even wachten, wat doe jij?

Foto: een V12 aftanken is in deze tijden pijnlijk. Via kyspots op Autoblog Spots

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