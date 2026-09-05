Benzineprijs naar nieuw record, maar Nederlanders rijden nog steeds als gekken

Het wordt elke dag weer een stukje pijnlijker bij de pomp. De adviesprijs voor een liter Euro95 is vandaag namelijk opnieuw gestegen. Volgens UnitedConsumers kost een liter benzine bij de grote oliemaatschappijen inmiddels gemiddeld 2,712 euro. Daarmee is het vorige record uit mei inmiddels definitief verleden tijd.

En daarmee is de grens van 2,70 euro per liter dus ook geen psychologische barrière meer. Sterker nog: de drie euro begint langzaam maar zeker in beeld te komen. Voor Euro98 is dat in sommige gevallen al zo , zeker langs de snelweg. Energiedeskundige Hans van Cleef van EqoLibrium waarschuwde eerder deze week al dat een adviesprijs van 3 euro niet langer ondenkbaar is, vooral langs de snelweg..

Diesel doet ook gezellig mee

Ook voor dieselrijders is er weinig goed nieuws. De adviesprijs bleef vandaag weliswaar gelijk, maar met 2,681 euro per liter is diesel bepaald geen koopje. Het absolute record staat nog altijd op 2,819 euro, gemeten op 8 april.

Ondanks het bijna wekelijkse babbeltje over de benzineprijzen lijken er nog altijd genoeg Nederlanders te zijn die zich hier niks van aantrekken. De ANWB had het eerder over dat mensen hun boodschappen laten staan omdat de benzineprijs zo hoog ligt.

Doe is rustagh

Maar misschien moeten we ook gewoon eens even normaal gaan rijden. Er zijn een hoop die dat wel doen natuurlijk, maar ik heb er deze week even expliciet op gelet en. Hemeltjelief, wat zijn we gehaast.

Met een hoge snelheid richting een rood verkeerslicht rijden. Ook al weet je dat je daar moet stoppen. Waarom? Een onnodige verspilling van brandstof. Of op rijbanen die van twee naar een gaan. Nog even terugschakelen en extra gas bijgeven om net voor die ene auto te komen. Weer zo’n verspilling, want even later sta je gewoon weer achter elkaar bij het volgende kruispunt met verkeerslichten.

Ondergetekende is wat meer lay-back gaan rijden in het verkeer. Het zal me allemaal wat. Tuurlijk is doorrijden daar waar het nog kan altijd lekker meegenomen. Maar die minimale haastige trekjes om sneller bij het verkeerslicht weg te zijn, of nog snel even voor die ene auto te komen. Doe normaal, je schiet er geen reet mee op. Elke euro die je bespaart in deze pittige tijden is toch mooi meegenomen.

Foto: nlhighwayspots via Autoblog Spots

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