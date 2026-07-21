Dure brandstof duwt honderden Nederlandse pomphouders richting faillissement

Het spreekwoord wil dat de schoenmaker bij zijn leest blijft, maar wat als je daarmee niet meer kunt rondkomen? Dan moet je binnen je beroep andere methoden vinden om wat centen bij elkaar te harken. Dit moeten Nederlandse tankstationshouders doen om niet failliet te gaan.

De brandstofprijzen kruipen weer angstaanjagend dicht naar recordhoogte, maar niet door degenen die het verkopen. Tankstationhouders werken vrijwel allemaal met een vaste marge van 18 cent per liter, ongeacht of een liter Euro95 nu 2 euro of 3 euro kost. De prijzen komen nu eerder in de buurt van die 3 euro. De adviesprijs is volgens United Consumers nu 2,603 euro en komt gevaarlijk dicht bij het record van 6 mei dit jaar. Toen stond de gemiddelde adviesprijs op 2,646 euro per liter benzine.

Wie pakt dan wel de winst? Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zijn dat de grote olieconcerns en raffinaderijen. Ook de staatskas wordt er door gespekt via btw en natuurlijk accijns. Dat is een hard gelach voor de pomphouders.

Volgens Drive zouden er al 400 tot 500 pomphouders in Nederland in de financiële penarie zitten. Hierdoor zijn de pomphouders nu al genoodzaakt om andere manieren te vinden om winst te maken. “En dat is dus niet uit luxe”, benadrukt een woordvoerder van de Bovag tegenover het AD .

Overheid kijkt toe

Het ziet er niet naar uit dat het kabinet binnen de kortste keren een helpende hand biedt aan de peutverkopers. Volgens VVD-minister Eelco Heinen heeft de overheid geen zicht op de prijsafspraken die bedrijven maken en kan de staat dus niks doen. Het is zelfs normaal dat winsten veranderen afhankelijk van vraag en aanbod, vindt Heijnen. “In Nederland hebben raffinaderijen bijvoorbeeld periodes van lagere winsten, maar ook periodes van hogere winsten. Dat gezegd hebbende is het niet de bedoeling dat fossiele bedrijven profiteren van geopolitieke spanningen en oorlog’’, zegt hij.

Wat vind jij: moeten we pomphouders een steuntje in de rug geven met wat staatsgeld of is dit het risico van het ondernemerschap?

Foto: Ford Mustang GT gespot door redactie-6

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