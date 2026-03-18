Benzineprijs was nog nooit zo hoog: ben je al goedkoper uit met de trein?

Het is zover: de literprijs van benzine is nog nooit zo hoog geweest als vandaag! Het zet me aan het denken: wanneer is het openbaar vervoer goedkoper dan reizen met een benzineauto?

Nog nooit betaalden we in Nederland zoveel voor een litertje peut als vandaag op 18 maart 2026. De gemiddelde landelijke adviesprijs voor een liter benzine zit vandaag op 2,508 euro en die van diesel op 2,486 euro. Het lijkt er niet op dat de prijzen binnenkort gaan dalen, ook niet wanneer Trump weg is uit het Midden-Oosten .

Terwijl anderen ineens interesse tonen in EV’s is er ook nog een ander alternatief om de hoge prijzen aan de pomp te omzeilen: het openbaar vervoer. Als fervent gebruiker van de geel-blauwe burgerrups ben ik benieuwd: is het al goedkoper om met de trein te reizen dan met een benzineauto?

Gemiddelde reisafstand van Nederlander

Volgens het CBS legt de Nederlander van zes jaar of ouder gemiddeld 32 kilometer per dag af. Ik haal met m’n 132 kilometer naar kantoor het gemiddelde omhoog, maar er zijn vast veel meer mensen die in eigen dorp of stad werken. De gemiddelde afstand is ongeveer net zo ver als van Laren naar Amsterdam en van Papendrecht naar Rotterdam.

Ik bereken de benzinekosten dankzij de routeplanner van de ANWB waar ook een reiskostenrekenmachine in zit. Leg je deze afstanden af met een benzineauto met een verbruik van 1 op 15 dan ben je tussen de 5,24 euro en 5,50 euro kwijt. Voor dezelfde trajecten met het openbaar vervoer kost je 5,88 en zelfs 7,80 euro.

En op langere afstand?

Ga je er een dagje op uit of moet je net als ik meer dan 100 kilometer overbruggen om op kantoor te komen? Dan wordt het verschil alleen maar groter in het voordeel van de auto. Voor mijn woon-werktraject ben ik aan benzine 22,03 euro kwijt. Als ik met de trein dezelfde reis afleg, kost me dat 27,90 euro.

Ik weet het: het ligt allemaal veel genuanceerder door details als parkeerkosten, mrb, onderhoud en korting op treinkaartjes, maar ook de vrijheid om je deur uit te stappen en op de plek van bestemming aan te komen. Daarnaast zit je in de auto in je eigen omgeving terwijl het in de trein niet ongebruikelijk is om als haringen in een ton op elkaar gepakt te staan.

Kortom, beide reismogelijkheden hebben zo zijn voor- en nadelen. Maar ook met de huidige gigantische brandstofprijzen is het nog altijd goedkoper om te tanken dan om met de trein te gaan.