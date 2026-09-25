‘Benzineprijsrem tegen Trumpflatie’ zorgt Oostenrijk voor goedkope brandstof

Het ene brandstofprijsrecord na het andere gaat eraan in Nederland. Het enige dat we als compensatie krijgen? Een accijnskorting die niet genoeg is om de geïndexeerde inflatie te boven te komen. Geen wonder dat zoveel mensen over de grens tanken. Hoe het wél kan, laat de Oostenrijkse overheid zien.

De regering daar heeft de toch al niet zo hoge maximumprijs op benzine nog verder verlaagd. Wie binnenkort richting de Alpen rijdt voor een herfstwandeling of een vroege skitrip, profiteert aan de Oostenrijkse pomp van een korting van ruim 12 cent per liter.

Korting aan de pomp zonder grote greep uit de staatskas

De Oostenrijkse Bondskanselarij grijpt in voor de maanden oktober en november. De ingreep bestaat uit een dubbele maatregel: een verlaging van 6,7 cent op de dieselaccijns (en daarmee een verlaging aan het EU-minimumtarief) en een nieuwe maximumprijs op benzine. Pomphouders krijgen een winstplafond opgelegd van maximaal 3,5 cent per liter. Doordat het totaalbedrag zakt, valt ook de af te dragen btw lager uit. Onder de streep resulteert dit in een directe prijsverlaging van ruim twaalf cent per liter brandstof denkt de overheid.

Opvallend genoeg kost de maatregel de Oostenrijkse schatkist onder de streep weinig extra geld. De korting wordt gefinancierd uit de extra btw-inkomsten die de overheid toch al binnenharkte door de recent gestegen brandstofprijzen, gecombineerd met meevallende inkomsten uit de heffingen op fossiele brandstoffen. Die hebben we hier in Nederland ook gehad, dus waarom kunnen wij ook niet dat geld gebruiken voor wat maandjes met een benzineprijsrem?

Ingreep tegen Trumplatie

De maatregel is een directe reactie op de geopolitieke spanningen, aangewakkerd door de Amerikaanse President. "De escalatie in het Midden-Oosten en de daarmee samenhangende Trumpflatie hebben opnieuw geleid tot een aanzienlijke stijging van de brandstofprijzen", lichtte bondskanselier Christian Stocker toe. "We gaan deze ontwikkeling tegen met het nieuwe maximumprijs voor brandstof, waardoor de prijzen aan de pomp zullen dalen."

Vicekanselier Andreas Babler benadrukte dat de overheid huishoudens en de economie wil beschermen tegen onbetaalbare energiekosten, terwijl minister van Buitenlandse Zaken Beate Meinl-Reisinger toevoegde dat de prijsstijgingen gericht moeten worden aangepakt "zonder de leveringszekerheid en concurrentie in gevaar te brengen".

Zoveel goedkoper is tanken in Oostenrijk straks

Voor de Nederlandse automobilist is het schouwspel in Oostenrijk ronduit jaloersmakend. Volgens gegevens van de ADAC kost een liter Euro95 in Oostenrijk gemiddeld circa 1,89 euro. Met de prijsrem zou die dus naar 1,77 euro of minder gaan. Met een gemiddelde Nederlandse benzineprijs van 2,40 euro is een tankbeurt van 50 liter straks 31 euro goedkoper in Oostenrijk dan hier. Mocht je dit najaar dus de grens oversteken richting de Alpen, doe jezelf en je portemonnee dan een plezier: rij de Nederlandse en Duitse pompstations met een grote boog voorbij en gooi de tank pas vol zodra je Oostenrijk binnenrolt!

Bron: ORF