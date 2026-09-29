Tankstationkeuze in Nederland scheelt ruim 25 euro per tank!

In een half jaar tijd is de gemiddelde benzineprijs in Nederland met bijna 40 cent per liter gestegen. Daarom kun je maar beter goed kiezen bij welk tankstation je gaat tanken. Het verschil per peutverkoper kan erg groot zijn in Nederland!

Het bewijs hiervoor levert Independer. De vergelijkingswebsite dook in de Nederlandse benzineprijzen per regio en keken naar de lokale verschillen per tankstation. Zo betaal je tegenwoordig 2,769 euro voor de duurste Euro 95 in Nederland. Bij de goedkoopste pomp betaal je 2,259 euro voor precies hetzelfde spul: een verschil van 0,51 euro per liter! Als je dit omrekent naar een volle tank van 50 liter, ben je bij de duurste pomp maar liefst 25,50 euro meer kwijt dan bij de goedkoopste.

Regionaal zijn de verschillen ook groot

Oké, de duurste en goedkoopste tankstations zitten inderdaad niet naast elkaar, maar ook regionaal kunnen de verschillen groot zijn. Independer schrijft: “Vooral in Overijssel is het slim om vooraf te checken waar je tankt. Voor 50 liter benzine kan het verschil hier oplopen tot 24,05 euro. Ook in Drenthe (24 euro) en Noord-Brabant (23,95 euro) kan doorrijden naar een andere pomp flink wat euro’s schelen. In Zeeland liggen de prijzen het dichtst bij elkaar. Toch kan het verschil ook daar oplopen tot 18,50 euro per tankbeurt van 50 liter.

En dat zijn nog maar de provincies. “Zelfs binnen dezelfde gemeente kunnen de literprijzen flink uiteenlopen. Het grootste verschil vind je in Westerveld. In deze Drentse gemeente betaal je bij de goedkoopste pomp 48 cent per liter minder dan bij de duurste. Bij 50 liter scheelt dat 24 euro”, zocht Independer uit.

Gemeentes met de grootste prijsverschillen

Westerveld (Drenthe): 48 cent per liter Venray (Limburg): 44,2 cent per liter Breda (Noord-Brabant): 43,9 cent per liter Amsterdam (Noord-Holland): 43 cent per liter Zwolle (Overijssel): 43 cent per liter De Bilt (Utrecht): 42 cent per liter Moerdijk (Noord-Brabant): 42 cent per liter Oirschot (Noord-Brabant): 42 cent per liter West Betuwe (Gelderland): 42 cent per liter Groningen (Groningen): 41 cent per liter

Industrieterrein vs snelweg

De eeuwenoude benzinebespaartip: tank liever niet langs de snelweg, maar neem een afrit en tank verderop. Tegenwoordig kan het verschil oplopen naar 28 cent per liter. Ook onbemande tankstations leveren vaak goedkopere peut. Kijk hieronder maar.

Verschil snelweg/niet snelweg en bemand/onbemand per liter Euro95

Perioden 2026 maart 2026 augustus Gemiddelde pompprijs € 2,25 € 2,33 Pompprijs snelweg, bemand station € 2,46 € 2,56 Pompprijs niet snelweg, bemand station € 2,25 € 2,33 Pompprijs niet snelweg, onbemand station € 2,19 € 2,28 Verschil snelweg/Niet snelweg, bemand € 0,22 € 0,23 Verschil bemand/onbemand, niet snelweg € 0,06 € 0,05 Verschil snelweg en onbemand niet snelweg € 0,27 € 0,28

Hoofdfoto: ontploffer via Spots

Bron: Independer

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