Veilingen voor het goede doel brengen soms absurde bedragen op. Iets met belasting. Neem bijvoorbeeld de eerste Ferrari Luce, die 40 miljoen (!) dollar opbracht. Toch zijn niet alle veilingen voor het goede doel even succesvol.

Dit weekend werd namelijk een gloednieuwe Mercedes-Maybach S 680 geveild voor het goede doel, en de opbrengst viel toch een beetje tegen. Terwijl er nota bene een beroemdheid aan deze veiling was verbonden: LeBron James. Deze NBA-superster heeft in de Verenigde Staten een goddelijke status. Hij had de auto samengesteld.

Opbrengst

Je zou denken dat deze factoren garant moeten staan voor een mooie vangst, maar de auto bracht ‘slechts’ 390.000 dollar op. De Maybach S 680 (met V12!) heeft in de VS een vanafprijs van 247.450 dollar, maar met alle individualisering lag de prijs waarschijnlijk ruim boven de 300.000 dollar. Dus deze auto heeft niet heel veel meer opgebracht dan de catalogusprijs.











Veilinghuis Gooding Christie's had gerekend op een opbrengst van 425.000 tot 550.000 dollar. En misschien hoopten ze stiekem nog wel op meer. Want ja, er kunnen soms gekke dingen gebeuren bij veilingen voor het goede doel…

Smaakgevoelig

Misschien viel de kleurstelling die LeBron James had gekozen toch niet zo in de smaak. Het ging namelijk om een zustermodel van de persoonlijke Maybach van LeBron. De beige lak en beige velgen moeten maar net je smaak zijn. Het interieur is uitgevoerd in groenblauw en op diverse plekken komt het logo van LeBron James terug.

Het kan ook zijn dat het goede doel niet zo aansprekend was. Dat was namelijk de LeBron James Family Foundation. Dit klinkt alsof het geld regelrecht naar de familie van LeBron James gaat, maar zo erg is het nou ook weer niet. Deze stichting zet zich in voor onderwijs in Akron, de geboortestad van LeBron James. Leuk dat LeBron daar zelf geld aan geeft, maar we kunnen ons voorstellen dat dit goede doel voor sommige mensen wat minder urgent voelt.

Aan de andere kant: maakt het goede doel uit? Het belangrijkste voordeel van dit soort veilingen is toch dat je het bedrag van de belasting kunt aftrekken. Of doen we de liefdadigheid van rijkaards nu te kort?