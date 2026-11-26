De naam WhistlinDiesel doet wellicht een belletje rinkelen. Deze Amerikaanse YouTuber is inmiddels berucht vanwege zijn ‘durability tests’. Dit houdt in dat hij een auto compleet de vernieling in helpt.

Dat WhistlinDiesel een G63 of een Cybertruck sloopt voor een video is nog tot daaraan toe, maar deze keer heeft hij een Koenigsegg in handen gekregen. Een échte Koenigsegg. De eigenaar heeft de sleutels van een Regera ter waarde van 3 miljoen overhandigd.

In de clinch met Koenigsegg

Je vraagt je natuurlijk af: wie is er zo gek om een Koenigsegg aan WhistlinDiesel te geven? Dat is Steve Hamilton van The Hamilton Collection. Misschien heeft het iets te maken met het feit dat de verzamelaar in de clinch ligt met Koenigsegg.

Hamilton had eerder publiekelijk zijn onvrede geuit over het uitstellen van zijn bestellingen. Bovendien was hij niet te spreken over de betrouwbaarheid van de Regera, die hij tweedehands had gekocht. Christian von Koenigsegg heeft hoogstpersoonlijk op deze klachten gereageerd in een video, waarin hij onder meer aangeeft dat de Regera achterstallig onderhoud had.

Mishandeling

Enfin, meneer Hamilton vond het nu dus tijd om zijn Koenigsegg te laten mishandelen door WhistlinDiesel. Want ja, anders kunnen we de acties van Cody (zoals hij echt heet) niet noemen. Zoals we gewend zijn, gaat hij weer als een volslagen idioot te keer. Zo drift hij de auto door een maïsveld met de deuren open, waarbij een carbon buitenspiegel afbreekt en de deur beschadigd raakt.

Dat was nog maar het begin: WhistlinDiesel gaat vervolgens langdurig vol gas geven, terwijl de auto opgekrikt is. Niet geheel verrassend raakt de boel oververhit door gebrek aan rijwind en ontstaat er brand aan de achterkant. Vervolgens raakt de auto wederom oververhit als Cody gaat off-roaden en alle koelopeningen vol raken met bladeren.

Zo gaat het mishandelen nog een tijdje door. Bekijk zelf de beelden maar. Uiteindelijk zaagt Cody zelfs de carbon spoiler aan stukken met een cirkelzaag. Ook breekt de voorruit, een van de onderdelen die de eigenaar nog heel wilde houden. De gebogen voorruit kost namelijk 36.000 euro om te vervangen. Overigens is dit nog maar deel 1, dus de Regera staat nog meer te wachten.

Projectauto

Gedurende de video krijgen we wel iets meer duidelijkheid over de 'Waarom?'-vraag: de eigenaar is van plan om een projectauto van de Koenigsegg te maken, met een widebody, een nieuwe motor en een handbak. Dat verklaart een klein beetje waarom de auto gesloopt mocht worden, maar toch zijn de beelden pijnlijk om te zien. Aan de andere kant: het is ook wel eens verfrissend om een Koenigsegg te zien die compleet afgetrapt wordt, in plaats van eentje die in een perfect geconditioneerde garage staat.