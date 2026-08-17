Besluiteloosheid van Max Verstappen begint Red Bull financieel pijn te doen

Het is dag 124 en er is nog steeds geen woord van Max Verstappen over zijn toekomst bij Red Bull en in de Formule 1. Dat vinden niet alleen wij nogal onprettig, want we blijven erover schrijven, maar ook de financiële mensen binnen de Oostenrijkse renstal beginnen hem te knijpen. Als het nog lang zo stil blijft, wordt het steeds lastiger om Verstappens exorbitante salaris te betalen.

Het kan je niet ontschoten zijn dat sponsors een grote bron van inkomsten zijn voor de Formule 1 en de teams die erin rijden. Het is niet voor niets dat je nergens kunt kijken zonder gebombardeerd te worden met logo's van Louis Vuitton, Heineken, Oracle en ga zo maar door. Maar naast dat die sponsoren elk jaar een flinke bak geld overmaken, hebben ze ook bepaalde eisen voordat ze die bedragen met zes nullen of meer overmaken. Zekerheid is daar een van.

De stilte is financieel dodelijk

In het geval van Max Verstappen begint zijn stilte over zijn toekomst bij Red Bull en de Formule 1 in z'n geheel een pijnpunt te worden voor vooral nieuwe sponsors. Het is geen geheim dat Verstappen de nodige aantrekkingskracht heeft op geldschieters, maar dan willen deze wel graag weten dat de Limburger niet ineens na een paar weken vertrekt, waardoor de sponsor ineens veel minder mediawaarde uit de investering kan halen. Gezien de deals voor volgend jaar nu wel een beetje beklonken moeten worden, begint een woord van zekerheid van Verstappen steeds belangrijker te worden.

Naast Sponsors gaat het nog verder, want ook de merkwaarde van Red Bull Racing als team in het geheel staat op het spel. De Oostenrijkse renstal probeert vers talent aan te trekken, wat makkelijker gaat als dat talent weet dat het met Max Verstappen kan gaan werken.

Eigen schuld, dikke bult

Bovenstaande pijnpunten werden blootgelegd door commentator en ex-f1-coureur Ralf Schumacher van Sky Deutschland. Opmerkelijk genoeg geeft hij niet Max de schuld van deze problematiek, maar wijst hij de vinger naar Red Bull Racing. "Het team heeft niet genoeg gepresteerd. De auto was vooral aan het begin van het seizoen erg slecht. De update heeft de situatie in ieder geval enigszins verbeterd, maar de auto blijft behoorlijk lastig te besturen", zegt hij.

Volgens de Duitser is het nog maar de vraag of Red Bull de afgelopen maanden Verstappen voldoende vertrouwen heeft kunnen geven dat het volgend jaar beter kan presteren. "De vraag is of Max het vertrouwen heeft verloren dat Red Bull het nog op orde kan krijgen, of dat het herstructureringsproces hem simpelweg te lang duurt."

Kortom, als we Schumacher mogen geloven, dan gaat er iets fundamenteel fout tussen Max Verstappen en Red Bull Racing. Zo fout dat beide partijen er mogelijk meer onder lijden dan ze eigenlijk zouden hoeven.

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