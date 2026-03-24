Dit moet de goedkoopste Kia EV ooit worden

Iedereen kan inmiddels een snelle of luxe stekkerauto bouwen. Maar een goede, betaalbare EV maken? Dat blijkt toch een stuk lastiger. Gelukkig is er een autobouwer met een cape die zich precies daar op gaat richten.

Kleine auto, grote verwachtingen

Elektrische auto’s worden steeds beter, maar vooral ook steeds duurder. En laten we eerlijk zijn: niet iedereen zit te wachten op een EV van een halve ton om boodschappen mee te doen. Kia lijkt dat gelukkig te begrijpen en werkt aan iets dat misschien wél heel interessant kan worden voor de massa.

De nieuwe EV1 moet onder de EV2 in het modellengamma komen en wordt in principe gewoon de elektrische opvolger van de Picanto. Klein, simpel, handig en vooral bedoeld voor de stad. Precies het segment dus waar nog het meeste te winnen valt, mits je het een beetje betaalbaar houdt.

De prijs is allesbepalend (maar niet het enige)

Volgens AutoExpress mikt Kia op een prijs van net boven de 20.000 pond, omgerekend zo’n 23.000 euro. Dat klinkt interessant, maar de concurrentie zit niet stil. De nieuwe Renault Twingo en Volkswagen ID.Lupo mikken op precies hetzelfde.

Dus alleen goedkoop zijn is niet genoeg. Kia zal moeten zorgen dat de EV1 ook gewoon bruikbaar is. Denk aan een realistische actieradius van zo’n 250 tot 350 kilometer, snelladen dat niet tergend traag is en een interieur dat niet aanvoelt als een strafbank.

Kia hoeft het wiel gelukkig niet opnieuw uit te vinden. De kennis van grotere EV’s ligt er al, dus verwacht een uitgeklede versie van die techniek. Geen fancy, prijzig 800V-spektakel, maar waarschijnlijk iets wat bewezen werkt. Denk daarbij aan een LFP-batterij met een 400V-architectuur van zo'n 40 kWh, die slechts een kleine elektromotor van stroom voorziet. Kortom: een beetje als de EV2, maar dan wat compacter.

Geen SUV, wel slim

Opvallend is dat Kia dus niet meegaat in de SUV-hype. De EV1 lijkt juist een echte stadsauto te worden, met een compacte vorm en een focus op praktisch gebruik. Geen overdreven stoerdoenerij, maar gewoon iets waarmee je makkelijk kan parkeren en verder gewoon weinig ruimte inneemt.

Het design blijft waarschijnlijk lekker herkenbaar Kia, maar met wat zachtere lijnen en minder scherpe hoeken. Binnenin verwachten we ook een simpelere aanpak, met minder schermen en meer focus op simpelheid en gebruiksgemak. En ja, er zal ongetwijfeld ook weer een GT-achtige versie komen voor wie nét een beetje meer sportiviteit wilt.

De EV1 wordt pas rond 2027 verwacht, dus we moeten nog even wachten. Maar als Kia dit goed aanpakt, zou dit zomaar eens één van de belangrijkste EV’s van de komende jaren worden.