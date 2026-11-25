Je kan altijd proberen te vluchten voor een verkeerscontrole, al raad ik het niet aan. Maar mocht je het dan toch doen, zorg er dan in ieder geval voor dat je nog niets heb afgegeven aan de politie. Deze Golf GTI-bestuurder kwam daar op een pijnlijke wijze achter toen hij ervandoor ging.

Een agent van de politie Venray-Gennep was bezig met een normale verkeerscontrole toen de bestuurder van een Golf 8 GTI aan de kant werd gezet. Toen de bestuurder eenmaal om zijn papier werd gevraagd raakte hij in paniek en besloot hij om ervandoor te gaan. En ergens is die situatie begrijpelijk als je iets stouts hebt gedaan, alleen hij vergat iets cruciaals. Hij had namelijk zijn paspoort al aan de agent gegeven.

Mensen die wegrijden hebben daar meestal wel een reden voor, en die had de agent ook vrij snel gevonden. Het rijbewijs van de bestuurder bleek namelijk al sinds juli niet meer geldig te zijn. Tja, dat is ook niet helemaal handig.

De bestuurder van de Volkswagen kreeg het voor elkaar om van de radar te verdwijnen, maar gek genoeg trof dezelfde agent de auto een paar dagen later aan op een parkeerplaats. Dat was natuurlijk de perfecte gelegenheid om de auto in beslag te nemen. En dat deed de politie op een bijzondere manier. Zij plakten namelijk een grote sticker met 'afgepakt' op de voorkant van de auto.

Daarnaast kreeg de wegrijder uiteraard een proces-verbaal voor het wegrijden van een verkeerscontrole en voor het rijden met een ongeldig rijbewijs. Welke straf daarbij komt kijken bepaalt de officier van justitie.

Misschien had de bestuurder achteraf toch beter gewoon kunnen blijven staan. Had in ieder geval een boete gescheeld.