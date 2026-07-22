Als je in dit merk rijdt heb je het vaakst seks

Maar klopt het? Dat willen wel graag weten!

Je kunt natuurlijk een sportwagen kopen om aantrekkelijker te worden. Maar kennelijk kun je dat geld net zo goed in je zak houden en een BMW aanschaffen. Volgens een onderzoek hebben BMW-rijders namelijk vaker seks dan bestuurders van welk ander automerk dan ook.

Het onderzoek werd uitgevoerd door een Duitse universiteit en daarvoor werden 2.253 automobilisten tussen de 20 en 50 jaar ondervraagd. De BMW-rijder bleek gemiddeld 2,2 keer per week seks te hebben. Audi-bestuurders volgen op korte afstand met 2,1 keer per week.

Bestuurders van Italiaanse auto’s komen tot gemiddeld twee keer. Dat klinkt aardig, maar betekent dus dat een Ferrari of Lamborghini je uiteindelijk minder oplevert dan een BMW 116i met een M-pakket. Volkswagen-rijders en eigenaren van Franse auto’s komen allebei uit op 1,9 keer per week. Japanse auto’s zijn goed voor 1,8 keer.

Onderaan vinden we bestuurders van Koreaanse auto’s. Zij hebben volgens het onderzoek gemiddeld 1,5 keer per week seks. Mercedes-rijders en eigenaren van Zweedse auto’s doen het met 1,6 keer nauwelijks beter.

Toch is er hoop voor Volvo-rijders. Uit een ander onderzoek bleek namelijk dat zij het langst volhouden: gemiddeld zeventien minuten. En Porsche-rijders? Die hebben niet per se het vaakst seks, maar zijn volgens een enquête onder 5.000 leden van een erotische datingsite wél het tevredenst over hun seksleven. Bovendien doen zij het relatief vaak in de auto. Nu begrijp ik ook waarom dat achterbankje in die 911 van Wouter zo belangrijk voor hem is!

De conclusie is dus eenvoudig. Voor de frequentie koop je een BMW (check), voor de duur een Volvo (check) en voor tevredenheid een Porsche (en check)

Of je koopt gewoon de auto die je zelf wil en bewijst de onderzoekers zelf ongelijk. Kan ook!