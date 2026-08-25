Bestverkochte auto ter wereld krijgt feestversie in Nederland

Als je de passant op straat zou vragen wat de bestverkochte auto ter wereld is, wat zou die dan zeggen? De VW Golf? Of misschien inmiddels wel de Tesla Model 3? Ze zijn het allemaal niet.

Die titel wordt nog altijd ferm verdedigd door een Japanner: de Toyota Corolla. Verdeeld over 12 generaties zijn er al meer dan 57 miljoen van verkocht. De eerste Corolla kwam in 1966 waardoor het model dit jaar 60 jaar precies. Reden genoeg voor een feestmodel.

Een beetje nuance is nodig

Kijk, het is een geweldige prestatie van Toyota en zijn Corolla. De andere kant van het verhaal: Toyota plakt het naamplaatje in zestig jaar tijd op zo’n beetje alles. Van suffe sedans en praktische stationwagons tot hatchbacks, en zelfs twee generaties lang als Auris op de Europese markt tot en met de crossover genaamd Corolla Cross.

Maar dit mag de feeststemming niet drukken. Toyota bakt ter ere van het 60-jarig jubileum een verjaardagsversie die ook naar Nederland komt: de Corolla 60th Anniversary Edition. De jubileumuitvoering brengt precies wat je verwacht: een paar keurige en verstandige cosmetische toevoegingen.

De feesteditie spuit Toyota in New Boreal Blue metallic, gecombineerd met een contrasterend zwart dak (Night Sky Black). Geen behoefte aan blauw? Wit of grijs mag ook.De 17-inch lichtmetalen velgen krijgen een tweekleurige afwerking. Verder zien we zilveren accenten op de bumpers en zijskirts, gecombineerd met zwart verchroomde details rond de achterklep en mistlampen. Uiteraard mogen de 60th Anniversary-badges op de onderzijde van de achterportieren, instaplijsten en speciale vloermatten niet ontbreken.













Specificaties na 60 jaar Corolla

Onder de kap verandert er in Nederland helemaal niets. Je kunt nog steeds kiezen uit de 1.8 Hybrid (140 pk) of de 2.0 Hybrid (178 pk). Ze winnen er geen sprintwedstrijden mee, maar het loopt 1 op 20 en het gaat niet snel stuk. Precies wat je hoopt en verwacht van de Corolla. Binnenin vind je een digitaal 12,3-inch cockpit en het 10,5-inch infotainment-touchscreen.

De Corolla 60th Anniversary Edition is vanaf medio september te bestellen, waarna de eerste exemplaren in het najaar worden geleverd. Prijzen worden tegen die tijd bekendgemaakt, maar om je een beeld te geven: de gewone Corolla kost in Nederland 33.495 euro als hatchback en 35.495 euro als Touring Sport-stationwagon.

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