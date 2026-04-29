Bestverkochte auto van 2025 is duurder geworden (maar je krijgt er wat voor terug)

De Skoda Elroq was vorig jaar de nummer 1 bestseller van Nederland. Geen onbelangrijke auto dus. De Elroq heeft nu alweer een flinke update gekregen, en dat heeft consequenties voor de prijs.

Omdat je de Skoda-crossovers nog wel eens door elkaar zou kunnen halen: de Elroq is dus de korte versie van de Enyaq. Dat mag je vrij letterlijk nemen, want de Elroq deelt veel onderdelen met zijn grotere broer en staat uiteraard op hetzelfde platform.

Nieuwe accu en nieuwe prijs

Net als de andere auto’s op het MEB-platform krijgt ook de Elroq een nieuwe LFP-accu voor de instapper. In principe zijn LFP-accu’s goedkoper dan NMC-accu’s, maar toch is de vanafprijs van de Elroq gestegen. Voorheen was de vanafprijs € 34.990, nu betaal je € 37.990 voor de instapper.

Daar krijg je wel wat voor terug, want je stapt nu gewoon op een hoger niveau in. De nieuwe versie is de opvolger van de Elroq 60, terwijl de Elroq 50 komt te vervallen. Voor het genoemde bedrag krijg je 453 kilometer range en 190 pk. De Elroq 50 had maar 367 kilometer range en 170 pk.

Nog meer updates

Naast de nieuwe accu zijn er nog meer updates doorgevoerd. Zo is de Elroq nu voorzien van een frunk waarin je 21 liter kwijt kunt. Superhandig. Ook behoort V2L nu tot de mogelijkheden en de Elroq krijgt voor het eerst een digitale sleutel. Verder is het infotainment vernieuwd. Dit alles geldt overigens evengoed voor de Enyaq. Want die is er ook nog, al wordt ‘ie behoorlijk overschaduwd door de Elroq.

Toch is ook de Elroq niet meer de bestseller die het vorig jaar was. Hij doet het nog steeds best aardig, maar de Skoda stond in het afgelopen kwartaal niet eens in de top 15. En de verkoopcijfers zullen er waarschijnlijk niet beter op worden als de goedkopere Epiq op het toneel verschijnt.