Bestverkochte auto in Nederland van 2025 krijgt grote update!

Het kwam enigszins als een verrassing: niet de Kia EV3, maar de Skoda Elroq was de auto waarvan er de meeste nieuwe exemplaren op Nederlandse platen werden gezet in 2025. Skoda Nederland verkocht er 11.960 stuks van en in heel Europa zette Skoda er 95.300 van weg. Het succesnummer krijgt vandaag een vervolg na een update.

Tegelijkertijd grijpt Skoda dit moment aan om de grote broer van de Elroq, de Enyaq, met dezelfde opfrisser aan te pakken. Ondanks dat het erg lekker gaat met de verkopen, durft Skoda om best wat ingrijpende veranderingen door te voeren.

Het nieuwe modeljaar heeft bijvoorbeeld een aangepast infotainmentsysteem dat op Android is gebaseerd met een nieuw look en feel, een opnieuw ontworpen startscherm, rasterindeling, favorieten en zoekfunctie en personalisatiemogelijkheden. Je kunt nu ook apps downloaden voor op het middenscherm, waaronder een aantal Skoda-apps, maar ook een stel apps van andere bedrijven, zoals Spotify en YouTube. Ook prettig: de Elroq en Enyaq hebben voortaan een frunk! Je kunt er 21 liter aan bagage kwijt.

Nieuwe techniek

Ook technisch verandert er wat aan de Skoda Elroq en Enyaq. De vernieuwde modellen kunnen Vehicle-to-Load (V2L) laden naar externe apparaten via een laadadapter of een 230V-aansluiting in de bagageruimte. Daarnaast heeft de one-pedal-driving rijmodus twee recuperatieniveaus voor regeneratief remmen in de B-stand.

Nog meer techniek die anders is: de batterij. De oude NMC-accu’s worden bij het chemisch afval gezet en zijn ingeruild voor LFP-batterijen met ongeveer dezelfde batterijcapaciteit. Dit type accu’s wordt al veel gebruikt bij Chinese merken en zijn een stuk goedkoper om te fabriceren. LFP’s moeten ook langer meegaan en beter tegen wispelturige laadgewoontes kunnen. Wat de LFP-accu’s doen met de actieradii van de modellen is nog niet bekend.

Good to know

En ook daar houden de wijzigingen niet op. Skoda voert nog wat praktische wisselingen door. Denk aan de mogelijkheid om je telefoon te gebruiken als autosleutel, nieuwe radars en sensoren voor de rijhulpsystemen, aangepaste buitenverlichting, een geventileerde laadplatform voor je smartphone en de komst van een interieurcamera.

Op de verlichting na verandert er niets aan het uiterlijk van de Skoda’s. Dat lijkt me een verstandige keuze. Ergens dit jaar worden de eerste Elroqs en Enyaqs van na de Skoda Auto-updates naar hun eigenaren gebracht. Als je nog zo’n auto in de bestelling had staan zou ik even Skoda bellen met de vraag of ze niet even kunnen wachten met uitleveren tot na de update.