Vergeet de Skoda Elroq: Volvo werkt aan een betaalbare concurrent!

De Skoda Elroq is op dit moment niet aan te slepen in Nederland. In Zweden zien ze het succes van de betaalbare elektrische crossover. Daarom moet er naast de EX30 nog een betaalbare hoge EV komen.

Volgens het Britse Autocar werkt Volvo achter de schermen keihard aan een compleet nieuwe, scherp geprijsde EX40 die het Elroq-feestje moet verstoren. Dat kan de EX40 ook wel gebruiken. Wie nu naar de Volvo-showroom loopt, vindt daar de huidige EX40. Hoewel die auto nog altijd prima verkoopt, draait het aloude CMA-platform al mee sinds de introductie van de elektrische XC40. Met een vanafprijs die schommelt rond de 46.000 tot 48.000 euro legt de huidige EX40 het op prijsgebied af tegen de scherp ingestapte Elroq die onder de 35.000 euro begint.

Het nieuwe platform

Daar gaat dus verandering in komen. Na de onthulling van de grotere EX60 volgend jaar, schuift Volvo een gloednieuwe generatie van de EX40 naar voren. En die wordt van de grond af aan opgebouwd op het nieuwe, geavanceerde SPA3-platform. Deze basis is speciaal ontwikkeld om auto's schaalbaarder en veel goedkoper te kunnen produceren. Denk aan megacasting (het in één keer gieten van grote carrosseriedelen). Hierdoor kan Volvo de productiekosten dramatisch drukken, waardoor de nieuwe EX40 prijstechnisch recht tegenover auto's als de Skoda Elroq en de Ford Explorer gezet kan worden. De EX40 wordt daarmee de eerste compacte Volvo op de nieuwe basis.

Wat gebeurt er met de XC40?

Mocht je verknocht zijn aan de hoge Volvo 40 met ouderwetse uitlaatpijp: geen paniek. Volvo is niet van plan om de reguliere XC40 met verbrandingsmotoren direct bij het oud vuil te zetten. De PHEV staat wel al bij dat oude vuil, maar de mild-hyride-versie (zij het op het oude CMA-platform) blijft nog een tijdje doorlopen. Gaat dit genoeg zijn om de Elroq van de Nederlandse verkooptroon te stoten?



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