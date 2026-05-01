Goedkoopste Kia van dit moment kon blijkbaar nog goedkoper!

Ook in 2026 gaat het goed met Kia. Oké, het merk verkoop in Nederland niet zoveel auto’s als in Q1 van vorig jaar. Belangrijker: het bedrijf draaide nog nooit zoveel omzet in drie maanden tijd als in het eerste kwartaal van 2026 (ongeveer 17 miljard euro). Natuurlijk is het de bedoeling om deze zonnige periode door te zetten.

Dit moet in Nederland gaan lukken met een nieuwe goedkoopste Kia. Toevallig is de goedkoopste Kia van dit moment, de Picanto, ook nog eens het bestverkochte in Q1 van 2026. Voor het nieuwe modeljaar voegt het Zuid-Koreaanse merk een uitvoering toe genaamd Comfortline. Deze versie is de nieuwe basisversie en daarmee dus ook het instapmodel.

Kia Picanto Comfortline

De betaalbaarste variant van de A-segmenter krijgt een 1,0-liter driepittertje dat 68 hele pk’s teweegbrengt. Schakelen doe je altijd zelf via een vijftrapshandbak. Een echte liefhebbersauto dus.

Onder de standaarduitrusting vallen onder andere rijhulpjes als lane-assist, een noodremassistent, parkeersensoren aan de achterkant plus achteruitrijcamera en cruise control. In de cabine krijg je gewoon airco, maar ook kijk je tegen een 8-inch schermpje aan waarop Kia-apps zitten, maar je hebt ook gewoon Apple Carplay- en Android Auto-voorbereiding.

Wat kost de goedkoopste Kia van Nederland?

Met de nieuwe instapper wordt de Kia Picanto niet heel veel goedkoper. De vorig basisversie - de DynamicLine - kost 21.495 euro. Die krijgt een wat leukere leren afwerking in het interiuer, een middenarmsteun voorin en hoogglans zwarte accenten in de bumpers. De Kia Picanto Comfortline begint in Nederland bij 20.995 euro. Voor dat geld heb je de vierzitsversie. Moeten er drie mensen enigszins achterin kunnen plaatsnemen? Dan betaal je 21.795 euro. Gaat jouw baas je eerder hierin zetten dan in een EV2?