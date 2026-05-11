Betaal meer en krijg minder

Meer betalen en minder krijgen. Wij dachten eigenlijk dat alleen Porsche dat deed met hun Club Sport modellen, maar nu blijkt dat Lamborghini er ook wat van kan...

We hebben het in dit geval over de Lamborghini Temerario Super Trofeo. Klinkt al heftig, is het ook. Dit is de raceversie van de nieuwe Temerario, bedoeld voor de merkencup van Lamborghini waar alles alleen maar draait om zo hard mogelijk rondjes knallen.

En dan ga je dus dingen weglaten, want gewicht is de duivel.

Hybride systeem? Weg. Elektromotoren? Ook weg. Vierwielaandrijving? Weg ermee. Gewoon een twin turbo V8 erin, achterwielaandrijving en klaar. Ongeveer 650 pk en een sequentiële bak en verder vooral veel lawaai. En oh ja, ook het kenteken is weg. Je mag er alleen het circuit mee op. Mocht je hem willen kopen, Lamborghini heeft nog geen prijs gecommuniceerd, maar hou rekening met bedragen tussen de 4 en 6 ton. Een stukje prijziger dan de straatversie.

Maar goed. Van buiten is hij zoals een Lamborghini racer moet zijn. Breder, lager, slicks, en overal gaten en vleugels. Alles om ’m sneller te maken en koel te houden als hij een half uur op vol vermogen door de bochtjes ramt

Binnenin is het nog simpeler: kooi, stoel, stuur. Meer zit er eigenlijk niet in.

Wat wel grappig is: hij is tegelijk ontwikkeld met de GT3-straatauto. Dus er zit best wat overlap in techniek. Handig voor de teams, die kunnen gewoon nieuwe remblokjes halen bij de dealer. Altijd makkelijk.

Wil je de Lamborghini Temerario Super Trofeo in levende lijve in actie zien op een baan bij jou in de buurt? Nog even geduld. Vanaf 2027 gaan ze ermee racen en dat doen ze in Europa, Amerika, Azië. Maar ach, da's volgend jaar al, valt best mee.

Wij vinden het vooral mooi dat het ze lukt, meer betalen en minder krijgen. Goed gespeeld Lamborghini!