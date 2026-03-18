Betekent de nieuwe i3 het einde van de BMW i4?

Zoals je ongetwijfeld hebt meegekregen presenteerde BMW eerder vandaag een heel belangrijk model: de gloednieuwe i3. Dit is de allereerste elektrische 3 Serie. Toch moeten we niet vergeten dat BMW al een elektrische auto had in dit segment, namelijk de i4. Wat gaat er met dit model gebeuren?

i4 overbodig

De i4 en de i3 kunnen in principe gewoon naast elkaar bestaan, want de 4 Serie Gran Coupé is er ook altijd geweest naast de 3 Serie. Het probleem is alleen: de i4 is in één klap hopeloos verouderd. 600 kilometer range en 210 kW snelladen verbleekt bij de 900 kilometer en 400 kW van de nieuwe i3. Terwijl die waarschijnlijk op hetzelfde prijsniveau zal zitten.

De i4 is dus overbodig geworden met de komst van de i3. De productbaas van BMW, Bernard Körber, heeft dan ook tegen Motor1 gezegd dat de i4 geen lang leven meer beschoren is. “De i3 is min of meer de opvolger van de i4.”

Toch een nieuwe i4?

Toch zit er nog een compleet nieuwe BMW i4 in de pijplijn. Dit wordt waarschijnlijk geen vijfdeurs, maar een tweedeurs. Oftewel: een elektrische 4 Serie Coupé op het Neue Klasse-platform. Volgens inside information van Bimmerpost gaat deze auto in 2028 in productie.

Vooralsnog schijnt alleen de i4 groen licht gekregen te hebben. Dat betekent dat je straks dus geen 4 Serie met verbrandingsmotor meer kunt krijgen. Maar we houden nog een paar slagen om de arm, want het kan zomaar zijn dat BMW denkt: weet je wat, we doen toch een verbrandingsmotor. Of ze schrappen de hele i4.

Voorlopig is de BMW i4 in ieder geval nog te krijgen. Sterker nog: we hebben gisteren een rijtest online gezet met de vernieuwde i4.