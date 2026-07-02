Betekent komst BMW iX5 het einde van de BMW iX?

De BMW X5 zit al jaren als grote SUV op zijn plek in het gamma. Daar kwam een paar jaar geleden op vrijwel dezelfde plek de iX bij. Uiteraard konden die twee prima naast elkaar bestaan omdat de X5 enkel beschikbaar was op benzine, diesel en als plug-in, terwijl de iX enkel volledig elektrisch is. Dat verandert nu de BMW X5 er ook als volledig elektrische iX5 komt. Wat betekent het voor de toekomst van de iX?

De BMW iX is een wat vreemd model in de line-up. De naam noemt het eigenlijk de essentie van een elektrische BMW-SUV door het gebruik van de 'i'- en de 'X'-namen. Het lijkt dan ook een bijna vlaggenschip-achtige SUV voor het i-label, een beetje wat de XM is voor M. Zo moet je het dan ook zien, want veel dingen die we later terug zouden zien in i-modellen van BMW zagen we al in de iX.

iX5 versus iX

De verpakking is qua grootte en plaats in het gamma echter vrij vergelijkbaar met een X5 bij de BMW iX, zoals gezegd alsof de X5 de benzineversie is en de iX de EV. Nu schakelt BMW die twee pijlers samen in de nieuwe X5, die zoals bekend met allerlei verschillende aandrijflijnen komt. Oftewel: er komt een elektrische BMW X5 naast de elektrische BMW ter grootte van de BMW X5. Gaat dat wel goed?

Volgens een honcho van marketing en planning bij BMW gaat dat voor nu zeker goed, zo meldt Drive. Verwacht niet ineens een aankondiging dat de iX ermee gaat kappen vanwege de nieuwe iX5, wat erop lijkt te duiden dat de twee elkaar niet in de weg zitten. Er wordt immers wel nagedacht over hoe auto's bij elkaar in het gamma vallen, dus daar zal met de update/LCI van de iX zeker over nagedacht zijn. De marketingmeneer van BMW benoemt dan ook het feit dat de iX nog geen einddatum heeft.

Dat laatste is niet helemaal waar, want volgens insider ynguldyn op Bimmerpost die vaak verrassend accuraat is met zijn info, is er wel degelijk een einddatum van juni 2028 voor de BMW iX. Met de BMW iX5 die eind dit jaar/begin volgend jaar verschijnt betekent dat toch een jaar vredig naast elkaar bestaan tussen de twee grote elektrische SUV's. Het forumdraadje meldt nog niks over een opvolger van de iX, wat dan weer vrij logisch klinkt. Wel zou er nog een 'iXM' komen, een auto die de XM vervangt door een volledig elektrische SUV van M. Nog even afwachten, dus.

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