Betekent limitering Audi Nuvolari dat extra versies uitgesloten zijn?

Toegegeven: ook wij zagen even niet aankomen dat Audi ineens met een kneiterdikke V8-hybride supercar op de proppen kwam in de vorm van de Nuvolari. Kijkend naar het feit dat er maar 499 exemplaren komen, lijkt het echter alsof Audi toch een beetje voorzichtig is en dit alleen kan vanwege de zeldzaamheid van de nieuwe supercar. Toch lijkt de deur niet volledig op slot te staan voor andere varianten.

Op zich klopt de timing voor een dikke halo car van Audi. Niet alleen kunnen ze dankzij het Formule 1-team een linkje leggen met de autosport, ook is er een basis die in principe kan gelden in de vorm van zustermodel Lamborghini Temerario. De V8 met vergelijkbaar vermogen komt daar niet toevallig vandaan.

Maar goed, met maar 499 stuks die er gebouwd gaan worden, wordt de Audi Nuvolari niet gewoon maar gebouwd zolang de voorraad strekt zoals de Audi R8. Waarmee de Nuvolari een stuk zeldzamer gaat worden. Je kunt dan wellicht ook uitsluiten dat er meerdere versies van komen. Van de Audi R8 zijn er uiteindelijk enorm veel versies gekomen, denk aan de GT, RWD en allerlei feestedities. Maar ook vrij simpel een dakloze variant.

Komt er een dakloze Audi Nuvolari?

Bij de onthulling van de Audi Nuvolari legde TopGear die vraag voor aan de CEO Gernot Döllner. Die heeft al onthuld dat het nummer 499 vast staat voor de Nuvolari: geen extra exemplaren gaan gebouwd worden onder welke voorwaarde dan ook. Toch lijkt de manier van formuleren te insinueren dat dit geldt voor de dichte versie die we gezien hebben. Dus komt er een Audi Nuvolari Spyder?

Zoals altijd op dit soort evenementen ga je Gernot Döllner niet horen bevestigen dat 'ie komt. Toch zegt de grote baas ook niet volmondig 'nee' voor een Audi Nuvolari Spyder. De vraag was: komen er ook nog 499 Spyders? Waarop Döllner antwoordt: 'geen 499'. TopGear is hoopvol dat dit betekent dat er een x aantal dakloze exemplaren komen. Toch ga je dat nu nog niet bevestigd krijgen.

De Audi Nuvolari weet al lekker de meningen te verdelen. Toch hoeven maar 499 mensen die wellicht met smart zitten te wachten op een R8-opvolger maar de knip te trekken. Opvallend is wel dat dus echt vrijwel niemand wist dat dit ging gebeuren, waardoor de orderboeken pas open gingen toen de auto onthuld werd. Oftewel: wil jij graag een Nuvolari? Dan is de kans groot dat je nog eentje kan bemachtigen. Je moet overigens niet verwachten dat het gewoon een R8 met een andere koets wordt: er wordt gesproken van een prijs rond de 575.000 euro. Oei.

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