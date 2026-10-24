Dronken bestuurders rijden veiliger dan lui die door een scherm afgeleid zijn

Je wordt er ongetwijfeld dagelijks mee geconfronteerd en je pikt ze er zo uit. De langzaam rijdende en slingerende automobilisten die om onduidelijke redenen soms de rem intrappen. De conclusie is dan al duidelijk: die zit met z'n mobiel te klooien. Maar die is te kort door de bocht, want de groeiende schermen in auto's zorgen voor dezelfde problemen. En dat is een probleem, want zelfs dronken bestuurders rijden veiliger dan de persoon die een andere radiozender ergens in de 15 menu's op het scherm probeert te vinden.

Je mobiel gebruiken terwijl je rijdt, mag niet. Tenminste, enkel als je hem in de hand hebt. Hangt ie in een beugeltje, dan is de afleiding ineens prima. Logisch ook, want tegenwoordig heb je meerdere iPads die autofabrikanten lachend inbouwen. Ook die zitten vast en bieden mogelijk nog meer afleiding van de file waar je tegenwoordig toch elke dag in mag aansluiten.

0,8 promille is veiliger dan een iPhone

Tot dusver werd gedacht dat slechts een klein percentage van de ongelukken werd veroorzaakt door afleiding van de mobiel. Maar de Duitse verzekeraar Allianz had daar zo'n z'n twijfels over en besloot zelf eens op onderzoek uit te gaan. Het analyseerde de evaluatie van ongeveer 34.000 ongevallen, eye-trackingstudies in echte voertuigen en meer dan 80 onderzoeken over dit onderwerp. De conclusie was duidelijk: een derde van alle ongevallen wordt veroorzaakt door afleiding door schermen.

Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 18,2 procent van de onafgeleide bestuurders die bij nood moesten remmen, bij een ongeluk betrokken raakte. Dat cijfer steeg naar 54,3 procent als degene achter het stuur afgeleid was. Ook bij plots overstekende kinderen weet bijna 4 procent van de bestuurders een ongeluk niet vermijden. 11,2 procent was afgeleid en crashte. 39 procent van die laatste groep reageerde helemaal nergens op.

Opmerkelijk is dat de onderzoekers concludeerde dat zelfs beschonken bestuurders veiliger rijden dan de lui die op een scherm lopen te rommelen. Afgeleid rijden is twee keer zo riskant als een alcoholpromillage van 0,8 promille, stelt de verzekeraar.

Afleiding is duur

Nu is dit euvel natuurlijk niet helemaal onbekend en zijn er meerdere initiatieven die ervoor zorgen dat autofabrikanten, ook op wens van kopers, weer meer knoppen in auto's gaan bouwen. Niet alleen vinden we het zoeken naar het uitzetten van de snelheidassistent op de derde pagina van een onduidelijke optielijst op een touchscreen erg irritant, ook bijna ruim drie kwart van de ondervraagden die betrokken raakten bij een ongeval aan dat dit door afleiding van schermen kwam.

Nu weten we dat jij netjes alle irritante instellingen netjes voor vertrekt uitzet en ook de bestemming in de navigatie enkel aanpast als je stilstaat. Ook hou jij netjes je mobiel in je zak of op de oplader en pak je die pas als je thuis aankomt. Toch heeft Allianz ook voor jou slecht nieuws, want jij mag meebetalen aan de ellende die afgeleide bestuurders veroorzaken. Het verwacht namelijk dat hierdoor de verzekeringspremie's zullen stijgen.

Tegelijk hebben de Duitsers een proef lopen onder klanten. Hierin kan men ervoor kiezen om telefoongebruik onder het rijden te laten vastleggen. Als dit niet opgemerkt wordt, dan wordt er achteraf een korting op de premie verrekend. Volgens Allianz leidt het initiatief al tot een daling van 20 procent in afleiding tijdens het rijden.

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