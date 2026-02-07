Bewust niet stekkeren, omdat op benzine rijden goedkoper is

Het milieu wordt er niet beter van, maar je portemonnee wel.
In Nederland is het eigenlijk heel logisch om elke keer braaf de stekker in je plug-in hybride te steken. Zeker met de recente, kunstmatige prijsverhogingen van onze lieftallige overheid ben je op stroom vaak beter uit dan op benzine. Zelfs bij publieke laadpalen — al moet je wel goed opletten wat de prijs per kWh is en even rekenen.
Hoe anders is dat in het buitenland. In naam der wetenschap reisde ik af naar Zuid-Frankrijk om te ervaren hoe het daar zit. Niet alleen wat betreft benzine versus stroom, maar ook qua omstandigheden. De Volvo XC60 T8 duurtester uit de Autoblog Garage-vloot verruilde regen en kou voor zon en zee. Van maximaal 5 graden naar een aangename 21 graden: het perfecte moment om eens te kijken wat dit doet met de elektrische actieradius in een lente- en zomerse setting.
De Volvo als reisauto
Het reisauto-aspect van de Volvo kwam meteen goed naar voren. Want laten we eerlijk zijn: de gemiddelde Volvo-rijder neemt zijn trouwe vierwieler graag mee over de grens. Oostenrijk, Italië, Frankrijk — Volvo’s staan al decennia bekend als fijne reisauto’s en deze XC60 vormt daarop geen uitzondering.
Onze duurtester is uitgerust met alles wat lange afstanden aangenaam maakt: fraai afgewerkte stoelen, adaptieve cruise control, luchtvering en een Bowers & Wilkins-audiosysteem. Zelfs na tien uur rijden denk je eerder: “Zullen we nog een stukje?” dan dat je volledig gesloopt uitstapt. Grandioos.
Dat comfort zit niet alleen in opties. De achilleshiel van veel plug-in hybrides is de vaak irritant kleine benzinetank. Is de accu leeg, dan moet je soms al na een paar honderd kilometer tanken — bijzonder onhandig tijdens een lange roadtrip. Niet bij deze XC60. Dankzij een tank van maar liefst 70 liter rijdt hij probleemloos 600 tot 700 echte kilometers op benzine. Die tank is zelfs groter dan die van sommige niet-oplaadbare hybrides. Een enorm pluspunt en iets waar je écht op moet letten bij de aanschaf van een PHEV.
Drukte bij de laadpalen
Wat vooral opviel tijdens de reis naar het zuiden, was de enorme drukte bij snelladers. We reden vanuit de regio Rotterdam, met een overnachting in Dijon, door naar Antibes. Op de Route du Soleil kon ik het niet laten om telkens een blik te werpen op tank- en laadstations langs de snelweg. Het was kerstvakantie en mijn hemel, wat was het druk. Meerdere keren waren alle snelladers bezet en moesten EV-rijders wachten op een plekje.
Dan is een PHEV écht relaxed. Ja, elke twee uur stoppen om te laden met een elektrische auto is te doen — ik begrijp EV-rijders prima en heb zelf genoeg elektrische roadtrips gemaakt. Maar “ouderwets” 500 kilometer rijden zonder verplichte laadpauze blijft voor mij toch het prettigst. Stoppen wanneer je wilt, niet wanneer de auto dat dicteert.
De praktijk in Zuid-Frankrijk: PHEV vs benzine
Eenmaal aangekomen in Antibes begon de echte test. Ik bewoog me langs de kustvlakte: van Marseille tot Menton, met dagtrips en korte ritten. Geen zin in huiswerk. Dus: één laadpas mee (Shell Recharge) en laden als het uitkomt. Geen laadpunt? Geen probleem. We hebben tenslotte een benzinetank.
Dat laden viel echter flink tegen. Ten eerste werd de Shell Recharge-laadpas nauwelijks geaccepteerd. En áls dat wel het geval was, voelde het vaak alsof je jezelf financieel tekortdeed. In parkeergarages en bij openbare laadpunten kwam ik tarieven tegen variërend van €0,35 tot €0,58 per kWh. Met een volle batterij van 19 kWh kun je in Zuid-Frankrijk zo’n 60 kilometer elektrisch rijden.
Maar… de benzineprijs lag rond de €1,60 per liter. Met de Autoblog-gepatenteerde rijstijl kwam ik gemiddeld uit op 1 op 13,5. Dat kan zuiniger, maar je kent ons. Conclusie: alleen bij de écht goedkope laadpalen ben je goedkoper uit op stroom. In de meeste gevallen won benzine het van elektriciteit. In bijna twee weken Zuid-Frankrijk heb ik de accu een handjevol keren bewust opgeladen omdat het financieel loonde. De rest van de tijd reed ik vooral op benzine.
Het voelt toch een beetje vreemd: bewust niet stekkeren omdat benzine goedkoper is. Goed om te weten is wel dat ook zonder laden de batterij altijd een beetje meedoet. Bij optrekken vanuit stilstand rijdt de auto de eerste meters elektrisch, waarna de verbrandingsmotor bijspringt.
Regenereren en dagelijkse ervaringen
Een leuke challenge blijft altijd: hoeveel stroom kun je regenereren tijdens een afdaling? Vanaf de heuvels van Monaco, met een lege accu, helemaal naar het centrum leverde dat vijf gratis kilometers elektrische range op dankzij regeneratief remmen. Hoppa.
Tijdens een duurtest loop je bovendien tegen andere zaken aan dan tijdens een korte rijtest. Zo ben ik persoonlijk geen fan van de ‘slimme’ Full LED Active High Beam-koplampen van de XC60. Op de snelweg vind ik ze onrustig werken. Het lichtgordijn is constant in beweging om borden en vangrails uit te lichten. Te druk, niet prettig. Bij andere merken ervaar ik deze technologie rustiger, al is dat lastig hard te maken zonder directe vergelijking. Twee keer kreeg ik zelfs een lichtsignaal van tegenliggers — kennelijk niet iedereen was blij met het lichtbeeld.
Aandrijflijn en details
De aandrijflijn zelf verdient lof. De overgang tussen elektrisch en benzine verloopt vrijwel naadloos. De tweeliter viercilinder turbomotor laat zich alleen echt horen als je het gaspedaal diep intrapt — en dat is zelden nodig. Met een systeemvermogen van 455 pk hoef je het pedaal nauwelijks vloeren om vlot vooruit te komen.
En in de categorie The more you know: een shout-out naar de verwarming. In Dijon was het wél koud, met bevroren ruiten rondom. De ontwaseming werkt indrukwekkend snel. Sneller dan zelf prutsen met een ijskrabber. Gewoon blijven zitten, ontwaseming op maximaal, en na een paar minuten zijn voor- en achterruit weer helder.
Bij thuiskomst in Nederland kreeg de Volvo XC60 T8 duurtester van mij een welverdiend schouderklopje. Wat een fijne reisauto. In Nederland rij je het merendeel van je kilometers elektrisch, terwijl op reis de verbrandingsmotor en een riante benzinetank klaarstaan om je zonder irritatie grote afstanden te laten afleggen. Zo hoort een PHEV te zijn.
Reacties
werf76 zegt
Geneuzel met laadpassen. Elke laadpas zou overal geaccepteerd moeten worden.
lekkerlinksrijden zegt
Weet je wat een goede laadpas zou zijn? Gewoon een pinpas of creditcard, dat is toch briljant simpel.
Ps. Niet zelf verzonnen
PunicaOase zegt
Als ik 19 deel door 0,6 kom ik op een verbruik van 31,5 kWh per 100 km.. Dat is wel vrij bizar.. Met mijn EV haal ik op de snelweg makkelijk 15 en zelfs als het keihard vriest en waait 20.. Dan wordt het sommetje wel anders..
Svenska.Aeroplan zegt
Ja, en 600 om op 70 liter brandstof is ook bizar. Ik rij 1 op 18 a 19 als mijn accu leeg is!
Flutterbear zegt
Opvallend dat alle snelladers bezet waren, ik heb dat in de zomer richting Spanje juist nooit zo ervaren.
Johanneke zegt
In 2024 met mijn broer naar Oktoberfest Munchen geweest in een E-tron uit 2024. Die moesten we naturlijk steeds opladen, maar ging prima, met volle accu weg in de ochtend, leegrijden, ontbijten, en weer verder. Vorig jaar gingen we met 9 mensen, ik in mijn oude Nissan, ook stukken 180+ gereden, gemiddeld verbruik 1 op 10. Mijn broer heeft inmiddels een BMW 530e. Ding is wel zo’n PHEV met een mini tankje. En als je flink door kan trappen rij je 1 op 6.5. Gozer moest vaker stoppen om te tanken dan het jaar eerder om te laden. Dus dat is wel een enorm voordeel van deze Volvo, die 70 liter tank!
mc96 zegt
Ja, dat was een probleem met de G30/31. Ik heb nu een 530e Touring van de G60/61 generatie. Die is vanaf het begin ook als hybride ontworpen en zit dus weer een fatsoenlijke tank in (en ook een grotere elektrische range). Net terug uit Oostenrijk, geen centje pijn.
racerx zegt
“ Dankzij een tank van maar liefst 70 liter rijdt hij probleemloos 600 tot 700 echte kilometers op benzine”
En zo doet mijn G31 530i minimaal 800km met eenzelfde tankinhoud. Ziehier het probleem als je een zware plugin aandrijving in een inefficiënt auto-ontwerp (SUV) stopt.
Jeroen zegt
De xc60 phev (2022) doet ongeveer 7/100 bij normaal gebruik en lege accu, 10/100 bij echt doorrijden (Duitsland). Bij 7/100 haal je 1000 km eruit.
tjorque zegt
En mijn domme Octavia zou met een hypothetische tank, stel maar eens voor dat het niet hypothetisch is, van 70l vlot over de 1100km gaan met een kruissnelheid van 130 a 140.
M’n eerste auto (Evasion 1.9turboD) had een tank van 90l (als ik hem vulde tot aan de tankdop 😅)
Daar deed hij 1200km mee.
Uiteindelijk komt het er gewoon op neer welke concessies je wilt doen qua tussenstops en brandstofkosten.
Bij m’n eerste auto was ik jong en had ik altijd een laag budget. (= hier thuis zo goedkoop mogelijk tanken en dan op een tank naar het zuiden van Frankrijk, eventueel slapen in het gras op een parking als ik moe was.)
Nu doe ik het gewoon rustig aan en boeit het mij niet meer zoveel wat de brandstof kost. Die paar euro’s meer of minder lig ik niet meer wakker van, en voor een comfortabele tussenstop, en een interessantere reisweg (landelijke wegen) wil ik ook wel tijd en geld uittrekken.
Vakantie en haast daar probeer ik niet meer aan mee te doen. Dan speelt de grootte van je tank / accu ook minder.
clemensa zegt
Ok, dus je mag met de duurtester naar Frankrijk en je hoeft alleen de brandstofkosten te betalen? En dan vertik je het om de accu op te laden, omdat het (max) 6 ct per kilometer meer kost? Terwijl de auto met volle accu veel lekkerder rijdt? …
aberg zegt
Leuk verhaal! En Volvo blijft idd een heerlijke reisauto, met onze gezins V90 afgelopen december en januari 2x in 1 dag op en neer naar Oostenrijk gereden en prima te doen. Ook na 2x 1.000 km op 1 dag denk ik, ach ik kan nog wel even haha.
Alleen die veel te onrustige adaptieve CC die je helaas niet meer naar normale CC kan schakelen. Mede daardoor rij ik in mijn andere, de 23 jaar jonge S211 nog minstens zo graag, zo niet liever… Lane assist kan gelukkig nog wel uit.
En je verhaal bevestigt voor mij ook: voorlopig echt nog geen EV.
ericc zegt
Mijn X3 doet 1080km met 1 tankbeurt diesel. Deze is slechts 6 jaar oud en zal nog lang onze reiswagen blijven.
Andreivierfunf zegt
Volvo’s zijn grandioze reisauto’s, en dan is de oudere P3 generatie nog beter in het reizen dan de nieuwe.
Ik vind de stoelen in de nieuwe generatie Volvo’s te hard. In mijn eigen P3 S80 zijn het fauteuils waarin ik na 10 uur nog fris uitstap. In de S90 T8 van mijn vader had ik na 2 uur last van mijn rug.
Overigens stekkert hij in het buitenland ook nauwelijks. De benzineprijzen zijn te laag om het aantrekkelijk te maken en opladen gaat moeizaam omdat niet alle laadpassen geaccepteerd worden.
Komende zomer rijden we gezamenlijk op richting Roemenië. Ik ben benieuwd wie daar ontspannen aankomt, al denk ik dat de S80 gaat winnen.
Michel-GR zegt
Ik heb het grootste gedeelte van mijn leven achter de rug en zal er alles aan doen om het restant gewoon op benzine (+ handbak) te blijven rijden!
Motomoto zegt
Succes met de bizonjacht!
raymster zegt
Leuk verhaal, dat verhaal van die dynamische koplampen is zo herkenbaar. Ik vind het lastig om die onrust te negeren. Tot nu toe heb ik geen enkele auto gereden waar dit heel soepel gaat, waardoor de functie na verloop van tijd niet meer aan gaat. Jammer, want in bepaalde situaties is de bak licht juist enorm fijn (lege snel- of buitenweg).
Bert zegt
Ben benieuwd of de vereniging van elektrische rijders ooit cijfers bekend maakt van lease rijders in een PHEV, welk percentage men elektrisch rijdt. Het verbaast mij niets wanneer zakelijke rijders alleen op benzine rijden en kiezen voor het “snel even volgooien “ ipv “en nu gaan we even een uurtje wachten tot de accu weer vol is en we weer 50 km electrisch kunnen rijden”. De meerkosten van hetbrijden op benzine zijn toch voor de baas. Toch?
rogerzz zegt
Bij BMW kun je de ‘community’ statistieken zien. In december heb ik 4000km gereden in mijn 330e g21 waarvan slechts 23% elektrisch (1600km) terwijl het gemiddelde van de community op ongeveer 31% elektrisch zat. Maar in december heb ik dagen gehad van 500/600km.
In januari vooral korte stukjes, veel gestekkerd dus en deed ik het beter dan de community. Wel een leuke vorm van cijfers presenteren en enigszins ‘gameificeren’. Eigen auto, maar als hij van de baas zou zijn zou ik alsnog evenveel stekkeren voor je eigen comfort.
Oh en in de community statistieken van BMW zitten ongetwijfeld ook zakelijke rijders. Dus dat vind ik best hoog.
Nino Meerts zegt
Hier ziet het op het moment ietsjes anders uit. In de Winter rijden die electrische wasmachines sowieso een X aantal kilometers minder VOOR HETZELFDE GELD…. Hahaha. Accu’s houden nou eenmaal niet van KOU….Reden genoeg om geen EV aan te schaffen……