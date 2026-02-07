Bewust niet stekkeren, omdat op benzine rijden goedkoper is

Het milieu wordt er niet beter van, maar je portemonnee wel.

In Nederland is het eigenlijk heel logisch om elke keer braaf de stekker in je plug-in hybride te steken. Zeker met de recente, kunstmatige prijsverhogingen van onze lieftallige overheid ben je op stroom vaak beter uit dan op benzine. Zelfs bij publieke laadpalen — al moet je wel goed opletten wat de prijs per kWh is en even rekenen.

Hoe anders is dat in het buitenland. In naam der wetenschap reisde ik af naar Zuid-Frankrijk om te ervaren hoe het daar zit. Niet alleen wat betreft benzine versus stroom, maar ook qua omstandigheden. De Volvo XC60 T8 duurtester uit de Autoblog Garage-vloot verruilde regen en kou voor zon en zee. Van maximaal 5 graden naar een aangename 21 graden: het perfecte moment om eens te kijken wat dit doet met de elektrische actieradius in een lente- en zomerse setting.

De Volvo als reisauto

Het reisauto-aspect van de Volvo kwam meteen goed naar voren. Want laten we eerlijk zijn: de gemiddelde Volvo-rijder neemt zijn trouwe vierwieler graag mee over de grens. Oostenrijk, Italië, Frankrijk — Volvo’s staan al decennia bekend als fijne reisauto’s en deze XC60 vormt daarop geen uitzondering.

Onze duurtester is uitgerust met alles wat lange afstanden aangenaam maakt: fraai afgewerkte stoelen, adaptieve cruise control, luchtvering en een Bowers & Wilkins-audiosysteem. Zelfs na tien uur rijden denk je eerder: “Zullen we nog een stukje?” dan dat je volledig gesloopt uitstapt. Grandioos.

Dat comfort zit niet alleen in opties. De achilleshiel van veel plug-in hybrides is de vaak irritant kleine benzinetank. Is de accu leeg, dan moet je soms al na een paar honderd kilometer tanken — bijzonder onhandig tijdens een lange roadtrip. Niet bij deze XC60. Dankzij een tank van maar liefst 70 liter rijdt hij probleemloos 600 tot 700 echte kilometers op benzine. Die tank is zelfs groter dan die van sommige niet-oplaadbare hybrides. Een enorm pluspunt en iets waar je écht op moet letten bij de aanschaf van een PHEV.

Drukte bij de laadpalen

Wat vooral opviel tijdens de reis naar het zuiden, was de enorme drukte bij snelladers. We reden vanuit de regio Rotterdam, met een overnachting in Dijon, door naar Antibes. Op de Route du Soleil kon ik het niet laten om telkens een blik te werpen op tank- en laadstations langs de snelweg. Het was kerstvakantie en mijn hemel, wat was het druk. Meerdere keren waren alle snelladers bezet en moesten EV-rijders wachten op een plekje.

Dan is een PHEV écht relaxed. Ja, elke twee uur stoppen om te laden met een elektrische auto is te doen — ik begrijp EV-rijders prima en heb zelf genoeg elektrische roadtrips gemaakt. Maar “ouderwets” 500 kilometer rijden zonder verplichte laadpauze blijft voor mij toch het prettigst. Stoppen wanneer je wilt, niet wanneer de auto dat dicteert.

De praktijk in Zuid-Frankrijk: PHEV vs benzine

Eenmaal aangekomen in Antibes begon de echte test. Ik bewoog me langs de kustvlakte: van Marseille tot Menton, met dagtrips en korte ritten. Geen zin in huiswerk. Dus: één laadpas mee (Shell Recharge) en laden als het uitkomt. Geen laadpunt? Geen probleem. We hebben tenslotte een benzinetank.

Dat laden viel echter flink tegen. Ten eerste werd de Shell Recharge-laadpas nauwelijks geaccepteerd. En áls dat wel het geval was, voelde het vaak alsof je jezelf financieel tekortdeed. In parkeergarages en bij openbare laadpunten kwam ik tarieven tegen variërend van €0,35 tot €0,58 per kWh. Met een volle batterij van 19 kWh kun je in Zuid-Frankrijk zo’n 60 kilometer elektrisch rijden.

Maar… de benzineprijs lag rond de €1,60 per liter. Met de Autoblog-gepatenteerde rijstijl kwam ik gemiddeld uit op 1 op 13,5. Dat kan zuiniger, maar je kent ons. Conclusie: alleen bij de écht goedkope laadpalen ben je goedkoper uit op stroom. In de meeste gevallen won benzine het van elektriciteit. In bijna twee weken Zuid-Frankrijk heb ik de accu een handjevol keren bewust opgeladen omdat het financieel loonde. De rest van de tijd reed ik vooral op benzine.

Het voelt toch een beetje vreemd: bewust niet stekkeren omdat benzine goedkoper is. Goed om te weten is wel dat ook zonder laden de batterij altijd een beetje meedoet. Bij optrekken vanuit stilstand rijdt de auto de eerste meters elektrisch, waarna de verbrandingsmotor bijspringt.

Regenereren en dagelijkse ervaringen

Een leuke challenge blijft altijd: hoeveel stroom kun je regenereren tijdens een afdaling? Vanaf de heuvels van Monaco, met een lege accu, helemaal naar het centrum leverde dat vijf gratis kilometers elektrische range op dankzij regeneratief remmen. Hoppa.

Tijdens een duurtest loop je bovendien tegen andere zaken aan dan tijdens een korte rijtest. Zo ben ik persoonlijk geen fan van de ‘slimme’ Full LED Active High Beam-koplampen van de XC60. Op de snelweg vind ik ze onrustig werken. Het lichtgordijn is constant in beweging om borden en vangrails uit te lichten. Te druk, niet prettig. Bij andere merken ervaar ik deze technologie rustiger, al is dat lastig hard te maken zonder directe vergelijking. Twee keer kreeg ik zelfs een lichtsignaal van tegenliggers — kennelijk niet iedereen was blij met het lichtbeeld.

Aandrijflijn en details

De aandrijflijn zelf verdient lof. De overgang tussen elektrisch en benzine verloopt vrijwel naadloos. De tweeliter viercilinder turbomotor laat zich alleen echt horen als je het gaspedaal diep intrapt — en dat is zelden nodig. Met een systeemvermogen van 455 pk hoef je het pedaal nauwelijks vloeren om vlot vooruit te komen.

En in de categorie The more you know: een shout-out naar de verwarming. In Dijon was het wél koud, met bevroren ruiten rondom. De ontwaseming werkt indrukwekkend snel. Sneller dan zelf prutsen met een ijskrabber. Gewoon blijven zitten, ontwaseming op maximaal, en na een paar minuten zijn voor- en achterruit weer helder.

Bij thuiskomst in Nederland kreeg de Volvo XC60 T8 duurtester van mij een welverdiend schouderklopje. Wat een fijne reisauto. In Nederland rij je het merendeel van je kilometers elektrisch, terwijl op reis de verbrandingsmotor en een riante benzinetank klaarstaan om je zonder irritatie grote afstanden te laten afleggen. Zo hoort een PHEV te zijn.