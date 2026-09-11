Bezuinigingen van Volkswagen kosten meer dan het verdient

De eerste stappen in de wederopbouw van Volkswagen zijn gezet. De goedkeuring voor de drastische plannen zijn binnen, en nu de factuur blijkbaar ook. En die is toch ietwat aan de hoge kant.

Voor niets gaat de zon op. Ook het sluiten en verkopen van fabrieken en het ontslaan van tienduizenden mensen is aanzienlijk kostbaarder dan de sloten vervangen en zeggen dat mensen vanaf maandag niet meer hoeven te komen opdagen. Daar komen ze nu bij Volkswagen ook achter, want volgens anonieme bronnen die zich met het kostenplaatje bezighouden zou de herstructurering van Volkswagen uitkomen op een kostenpost van 16 miljard euro.

Dat is best veel

Om dat bedrag in context te plaatsen: over heel 2025 draaide Volkswagen een netto winst van 6,9 miljard euro. Dat was dan wel 44 procent lager dan een jaar eerder en waarschijnlijk de belangrijkste reden dat de alarmbellen afgingen, maar toch. Dit jaar lijkt het overigens niet veel beter te gaan, over de eerste zes maanden van dit jaar bleef de teller op 2,6 miljard euro aan winst staan.

De hoge kostenpost komt voornamelijk doordat het in Duitsland nogal prijzig is om mensen de laan uit te sturen. 10 miljard van het totaal wordt opzij gezet om dit te bewerkstelligen. De overige zes miljard gaan naar het sluiten van de fabrieken. De kosten voor Emden en Zwickau worden op 1 miljard per fabriek geschat. Voor het sluiten van Neckarsulm en Hanover wordt 2 miljard per fabriek opzij gezet.

De pijn blijft nog wel even

Vanzelfsprekend denkt Volkswagen dat het deze investering in de toekomst terug te verdienen. Als het wegsnijden van 100.000 werknemers op jaarbasis vier tot vijf miljard bespaart, dan is de 10 miljard na een jaar of twee tot die weggeschreven. Daarna beginnen de besparingen pas echt. Hetzelfde geld natuurlijk ook voor de fabrieken.

Het betekent in ieder geval dat Volkswagen, ook na de invoering van de ingrijpende maatregelen, het nog wel even financieel zwaar zal hebben.

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