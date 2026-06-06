Bied mee op deze heerlijke AMG!

De AMG GT is toch wel een van de lekkerste AMG’s uit het recente verleden. En dan bedoelen we niet de nieuwe AMG GT en al helemaal niet de elektrische AMG GT 4-Door, maar de eerste generatie.

Onze vrienden van The Collectables hebben een prachtig exemplaar in de aanbieding. Het betreft een AMG GT S van na de facelift. In dat geval levert de W4,0 liter biturbo V8 een riante 522 pk en 670 Nm aan koppel. Daarmee zit je in 3,8 seconden op de 100 km/u. Mercedes doet ook niet flauw met begrenzing: deze AMG kan gewoon 310 km/u.

Panamericana-grille

De facelift betekent ook dat deze AMG GT de fraaie Panamericana-grille heeft met verticale spijlen. De grille die iedereen op zijn C 180 wil hebben, maar dan origineel. Voor de facelift had alleen de AMG GT R een Panamericana-grille, maar na de facelift kregen ook de andere versies dit.





















Verder moeten we natuurlijk de kleur even benoemen. Het gros van de AMG GT’s is uitgevoerd in zwart, grijs of wit. Dit exemplaar is uitgevoerd in Hyacinth Red Metallic. Een buitengewoon fraaie kleur, die je niet vaak ziet.

Deze wil je

De letter S betekent niet alleen 46 pk’s erbij, maar ook nog een hoop andere extra’s, zoals een elektronisch geregeld sperdifferentieel, adaptieve dempers, een Performance-uitlaat, een Race-modus en een launch control-functie. Kortom: dit is de AMG GT die je wil hebben.

Dit exemplaar heeft 97.123 kilometer op de teller en is volledig dealeronderhouden. Wat ‘ie moet kosten? Dat kun je zelf (mede) bepalen, want de auto wordt geveild via The Collectables. Je kunt nog tot en met maandagavond 20.00 een bod uitbrengen.