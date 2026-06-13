Bied mee op deze heerlijke BMW 850CSi [+Video]

De eerste generatie 8 Serie is misschien wel een van de fraaiste BMW’s ooit gemaakt. Imposant formaat, fraaie proporties en cleane lijnen: zo hoort het. Tel daarbij op een V12 en je hebt een droomauto.

We hebben goed nieuws: onze vrienden van The Collectables hebben een exemplaar in de aanbieding. Een 850CSi om precies te zijn. Aangezien er nooit een M8 is geweest (althans, niet meer dan één exemplaar) is dit de topversie van de E31 8 Serie.

Ontwikkeling

De E31 is een echte jaren ’90-auto, die van 1990 tot 1999 in productie was. De ontwikkeling begon echter al in 1981. BMW heeft alles uit de kast getrokken voor deze auto. Dat kostte wel klauwen met geld: omgerekend naar hedendaagse euro’s heeft de ontwikkeling bijna een miljard gekost. Het resultaat mag er zijn. De 8 Serie is een zeer gestroomlijnde auto, die destijds hartstikke modern was en nu heel mooi oud is geworden.

De 850i kreeg in eerste instantie een 5,0 liter V12 en later een 5,4 liter V12. De V12 in de 850CSi is nog een slagje groter: 5,6 liter. Deze levert 381 pk en 550 Nm. Bij zo’n grote coupé verwacht je eigenlijk een automaat, maar de CSi heeft altijd een handbak. Heden ten dage is dat een unieke combinatie: een V12 met een handbak. En je hebt in ieder geval geen last van een zwaar verouderde automaat.



















Subtiele verschillen

De CSi heeft niet alleen een grotere motor, maar ook een stijver onderstel en aangescherpte besturing. De uiterlijke verschillen met een 850i zijn subtiel, maar je kunt de CSi onder meer herkennen aan de afwijkende bumpers, de ronde uitlaten (in plaats van vierkant) en de afgeronde buitenspiegels. Je moet een kenner zijn om de 850CSi te spotten, maar dan weet je wel dat je iets zeldzaams voor je hebt: van deze variant zijn er maar 1.510 gebouwd.

Dit exemplaar is uitgevoerd in Mauritiusblau en heeft nog maar 74.511 kilometer op de teller staan. Mocht je interesse hebben, dan weet je waar je moet zijn: op de website van The Collectables. Meebieden kan nog tot en met maandag 20:00!

Vergeet vooral niet de video te kijken waarin Wouter ook een stukje gaat sturen met deze BMW 850CSi!

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