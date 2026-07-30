Bied mee op deze old school Defender in topstaat!

De nieuwe Defender is op zo’n beetje alle punten beter dan de oude, maar als het gaat om coolfactor dan wint de old school Defender met vlag en wimpel. Deze auto is een regelrecht icoon. Onze vrienden van The Collectables hebben nu een puntgaaf exemplaar in de aanbieding.

Het bouwjaar is soms lastig in te schatten bij een Defender, maar dit is er eentje uit 1983. We zeggen wel Defender, maar eigenlijk heette de auto toen nog helemaal geen Defender. Dit is nog een Series III. Pas in 1990 werd de naam Defender geïntroduceerd. Toch was 1983 het laatste jaar van de Series III, want Land Rover heeft ook nog een tussenperiode gehad waarin benamingen One Ten, Ninenty en One Two Seven werden gehanteerd. Heel verwarrend allemaal.













109 inch

Deze specifieke versie ging door het leven als de 109, wat slaat op de wielbasis in inches. Voor onze lezers die het metriek stelsel hanteren: 109 inch komt neer op 276,9 centimeter. Verder is het de pick-upvariant, dus deze auto is een werkpaard pur sang. Toch is het geen diesel: onder de motorkap ligt een 2,25 liter viercilinder benzinemotor, die 68 pk levert.

Van werkpaard is deze auto door de jaren heen uitgegroeid tot een liefhebbersobject. Daarom heeft de vorige eigenaar kosten nog moeite gespaard om deze Land Rover helemaal netjes te maken. De motor, de ophanging, de lak, het interieur, werkelijk alles is gereviseerd c.q. vernieuwd. Daardoor ziet dit 43 jaar oude beestje er weer uit als nieuw. Ook als je onder de motorkap kijkt en zelfs als je onder de auto gaat liggen.











Niet voor verlegen mensen

We moeten natuurlijk ook de kleur nog even benoemen. Met de knaloranje lak is dit een echte nekkendraaier. Je moet dus niet verlegen zijn als je deze Series III koopt. Maar – in tegenstelling tot veel moderne Land Rovers – zul je in deze auto eerder duimpjes krijgen dan middelvingers.

Een Defender in deze staat kom je niet iedere dag tegen, dus we zouden zeggen: sla je slag, bij The Collectables. Meebieden kan nog tot en met woensdag 20:00!

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