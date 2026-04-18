Bied mee op deze prachtige E30 M3!

We beginnen deze zaterdagochtend goed, met een lekkere old school BMW. De legendarische E30 M3, de godfather van alle M-modellen. Dit zilvergrijze exemplaar wordt geveild door The Collectables en Wouter mocht een blokje om doen.

Echt Motorsport

De E30 M3 is eigenlijk wat alle huidige M’s heel graag willen zijn: een raceauto voor de straat. Dit was een verplicht nummer om mee te mogen doen aan de DTM. De M voor Motorsport dekt bij de E30 M3 ook écht de lading.

Omdat het een homologatiespecial betreft zijn er ook flinke wijzigingen ten opzichte van de standaard 3 Serie. Wat opvalt is natuurlijk de widebody, maar ook de achterruit is bijvoorbeeld schuiner geplaatst. De motorkap en het dak zijn de enige carrosseriedelen die uitwisselbaar zijn met een normale 3 Serie.



















Zeldzame variant

Als BMW nu een viercilinder in een M3 zou stoppen, zouden alle fans witheet zijn, maar de E30 M3 had natuurlijk wel gewoon een vierpitter. Die leverde in eerste instantie 195 pk (met katalysator), maar dit is een zeldzaam exemplaar met 215 pk (ook met kat). Deze versie is maar iets langer dan een jaar in productie geweest, van 1989 tot 1990.















Dit is niet alleen een zeldzame motorvariant, de auto verkeert volgens The Collectables ook in uitzonderlijk goede staat. Zowel het exterieur als het interieur is recent opgeknapt. De motor heeft in het verleden ook al een keer een revisie gehad. Leuk extraatje: deze auto heeft een Eisenmann-uitlaat, waardoor het geluid nog net wat lekkerder is.

Mocht je interesse hebben: deze auto wordt dus momenteel geveild. Meebieden kan nog tot en met dinsdag 28 april via de website van The Collectables.

Vergeet ook niet de video te kijken waarin Wouter deze E30 M3 van alle kanten laat zien en een stukje gaat rijden.