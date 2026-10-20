Bij BMW kun je nu rijk worden door ontslag te nemen

Ontslag is normaal gesproken niet iets waar je vrolijk van wordt. Tenzij je dus bij BMW werkt. De autobouwer uit Duitsland wil namelijk duizenden banen schrappen en probeert medewerkers te verleiden om vrijwillig te vertrekken. Voor een bepaald groepje werknemers ligt er namelijk een bedrag klaar waar je voorlopig wel even mee vooruit kunt.

BMW is lekker aan het strooien

Volgens Duitse zakenkrant Handelsblatt zou BMW aan sommige werknemers een absurde oprotpremie van meer dan 650.000 euro aanbieden. Volgens de bron is die informatie afkomstig uit vertrouwelijke documenten. Dit geldt natuurlijk niet voor alle werknemers. Nee, dit aanbod geldt alleen voor werknemers die een lekker hoog salaris en veel dienstjaren hebben.

Volgens de informatie zouden zo'n 50.000 medewerkers toegang krijgen tot een soort portaal waarop ze hun persoonlijke vertrekvoorstel kunnen bekijken. Blijkbaar wil iedereen maar al te graag weg, want het systeem raakte kort na de opening overbelast. BMW moest vervolgens tijdelijk stoppen met het accepteren van nieuwe aanvragen.

BMW wil zo'n 8.000 arbeidsplaatsen verwijderen voor het einde van 2027. Dit maakt natuurlijk deel uit van een grote reorganisatie, net zoals veel andere merken doen.

Vertrek snel, krijg extra

Voor het vertrek zou je uit twee data kunnen kiezen: 31 maart en 31 oktober 2027. Kies jij nou voor de eerste datum, dan kan je ook nog een extra bonus verwachten, namelijk de 'Turbo Bonus'. Een leuke benaming voor: 'we willen je zo snel mogelijk weg'. BMW wil hier waarschijnlijk mee voorkomen dat werknemers tot het allerlaatste moment blijven.

Ook de betaling en hoe die wordt uitgekeerd is naar eigen wens in te vullen. Zo zou je kunnen kiezen om het hele bedrag te innen, het in termijnen te krijgen of stortingen richting pensioenvoorzieningen en verzekeringen. Medewerkers die uiterlijk op 31 oktober 2027 55 jaar zijn, kunnen ook nog onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op extra voordelen die normaal voor gepensioneerde BMW-medewerkers gelden. Sommige vertrekkers zouden ook bepaalde personeelskortingen behouden.

Of iedereen ook echt 650.000 euro krijgt of dat dat een uitschieter voor sommige werknemers is, is niet duidelijk.

Toch is de gedachte aan zo'n bedrag best verleidelijk. Je krijgt een flinke smak geld, hoeft niet meer te werken en je kan lekker gaan bedenken wat je wil gaan doen. Maar dan moet je natuurlijk wel in dienst zijn bij BMW en bij de 'happy few' horen.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover