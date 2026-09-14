Bij deze elf tankstations sta je morgen uren in de rij!

Hadden we al gezegd dat het morgen Prinsjesdag is? Er zijn al de nodige plannen uitgelekt en ook weten we al dat we meer mogen gaan betalen aan verkeersboetes. De brandstofprijzen blijven onverminderd hoog. Deze elf tankstation protesteren daartegen en dat is voordelig voor de consument.

Morgen hebben elf tankstations een actie onder het mom van "Als Jetten het niet doet, doen wij het". Op 15 september krijg je op een liter Euro 95 (E10) een korting van 50 cent op de adviesprijs en op een liter diesel (B7) en een liter LPG een korting van 40 cent de liter. Allemaal inclusief de btw. Hiermee willen deze tankstations aandacht vragen voor de opbouw van de brandstofprijs.

Protest of marketing?

Nou is bij dit soort berichten altijd een beetje de vraag, is dit nou ludiek protest of gewoon ordinaire marketing? Linksom of rechtsom, jullie hebben kans op goedkopere peut morgen, dus we melden het toch maar even. Het gaat om elf tankstations van het familiebedrijf Vissers Energy.

Met het omlaag brengen van de brandstofprijs wil het bedrijf de druk op Den Haag omhoog brengen. Wij denken dat het vooral voor veel klandizie gaat zorgen bij de tankstations. Het kabinet van Jetten is waarschijnlijk niet onder de indruk.

Pomphouder is de pispaal

De redenatie van de familie Vissers is dat bij dure brandstof de consument eerst naar de pomphouder kijkt, terwijl de prijs aan de pomp voornamelijk door de accijns en de btw wordt bepaald. Dat vinden ze niet eerlijk, want de invloed op die prijs is maar heel beperkt. Nou als je internationaal naar de brandstofprijzen kijkt, dan is daar wel iets voor te zeggen.

Dan willen jullie natuurlijk nog wel weten waar je dan morgen met korting kan tanken. Nou dat kan bij de stations van het bedrijf in Beek en Donk, Gassel, Kerkrade, Leunen, Siebengewalt en Weurt, de Vissers Express locaties in Neer en Sevenum, bij De EnergyHub in Venlo en de stations Keulse Barrière Noord en Zuid.

Headerfoto via Autoblog Spots. Spotter: mierenneuker (tankstation op de foto is geen deelnemende locatie)